محمدعلی کشمیری در گفتگو با خبرنگار مهر بابیان اینکه پروژه جمع‌آوری آب‌های سطحی در بجنورد در حال اجراست، اظهار کرد: متأسفانه همچنان در زمان بارندگی در برخی از نقاط شهر بجنورد آب‌گرفتگی رخ می‌دهد که یکی از این موارد در اطراف پل ۱۹ مهر است.

وی افزود: با توجه به احداث کانال جمع‌آوری آب‌های سطحی در این منطقه روان آب‌ها به اطراف پل ۱۹ مهر هدایت می‌شوند.

معاون عمرانی شهرداری بجنورد تصریح کرد: اتصال تمام کانال‌های آب‌های سطحی به کانال اصلی در حال اتمام است و به‌زودی مشکل این منطقه نیز رفع می‌شود.

وی گفت: برخی افراد جمع شدن آب سطحی در اطراف پل ۱۹ مهر را جزء ایرادات ساخت این پل و نداشتن مطالعات عنوان کرده‌اند، اما این سخنان درست نیست چراکه جمع‌آوری آب‌های سطحی در این منطقه به دلیل جابجایی تیرهای برق در ضلع شرقی و مهیا نبودن شرایط جوی برای آسفالت این محدوده، یکی از دلایل تأخیر در اجرا بوده است.

کشمیری همچنین بابیان اینکه یکی از مشکلات و آب‌گرفتگی‌ها در میدان کارگر و شهید بوده است، افزود: با احداث این کانال مشکلات این منطقه نیز رفع شده و آب‌های سطحی از بالادست به سمت این کانال جمع‌آوری می‌شود.

معاون عمرانی شهرداری بجنورد اظهار کرد: همچنین زمان بارندگی، به سمت میدان دفاع مقدس آب قابل‌توجه ای جریان پیدا می‌کند که به دلیل وجود عرصه نفوذپذیر در این منطقه است.

وی بابیان اینکه در این منطقه محوطه بسیار وسیعی زیر آسفالت و بتن رفته است اظهار کرد: در این محدوده پروژه جمع‌آوری آب‌های سطحی از بلوار دانشگاه ۵۰ درصد اجراشده و هم‌اکنون به دهکده بسیج رسیده اما به دلیل شرایط نامناسب جوی متوقف‌شده است.

کشمیری بیان کرد: همچنین در خیابان ۱۷ شهریور جنوبی، حدفاصل چهارراه باسکول و دفاع مقدس در طرفین خیابان فاقد هرگونه کانال بود که با اجرای کانال میدان دفاع مقدس و اتصال این منطقه مشکلات این منطقه نیز رفع خواهد شد و هم‌اکنون ۷۵ درصد این پروژه اجراشده است.

معاون عمرانی شهرداری بجنورد تصریح کرد: طی بارش‌های شدید در چند روز گذشته در برخی از ورودی کوچه‌ها شاهد آب‌گرفتگی بودیم که به دلیل یخ‌زدگی خروجی‌های کوچه بوده است.