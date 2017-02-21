جذب سرمایه گذار یکی از اولویت های اصلی در دیواندره است

به گزارش خبرنگار مهر، جعفر توان شامگاه دوشنبه در نشست دهیاران بخش مرکزی به بیان اقدامات دولت تدبیر و امید در بخش های مختلف پرداخت و گفت: مهار تورم ۴۳ درصدی و کاهش آن به هفت درصد، رشد مثبت اقتصادی به پنج درصد و حاکمیت انضباطی مالی بر اقتصاد کشور از اقدامات مهم دولت تدبیر و امید در حوزه اقتصاد است.

وی اجرای طرح تحول نظام سلامت را یکی از دستاوردهای اساسی و ارزشمند دولت یازدهم خواند و عنوان کرد: یکی از آثار ماندگار طرح تحول سلامت توازن منطقه ای و کاهش فاصله خدمات بهداشتی، درمانی مناطق محروم است.

وی ادامه داد: در راستای اجرایی کردن فرمایش مقام معظم رهبری مدظله العالی که «فرد بیمار فقط باید درد بیماری داشته باشد و نه درد دیگری»، بعد از اجرای این طرح اقدامات درمانی در دورترین مناطق مختلف کشور با بهترین نحو به مردم ارائه می شود.

فرماندار دیواندره برجام را حاصل تلاش همه مسئولان نظام و دولت تدبیر و امید دانست و اظهارداشت: پایان بخشیدن به ایران هراسی و اجماع جهانی بر ضد جمهوری اسلامی ایران از دستاوردهای مهم برجام است.

توان در ادامه به خودکفایی گندم در کشور اشاره کرد و افزود: دولت با تامین نهاده های مورد نیاز و حمایت از کشاورزان توانست تولید گندم را افزایش دهد و کشور را از نظر گندم به خودکفایی به معنای واقعی برساند.

وی اضافه کرد: در شهرستان دیواندره نیز اقدامات خوبی از جمله اجرای زیرساخت های شهرک صنعتی در راستای جذب سرمایه گذار در بخش های مختلف با هدف توسعه شهرستان و استان در این دولت انجام شده است.

وی عنوان کرد: اجرای طرح های اقتصاد مقاومتی در روستاها، تشویق روستاییان به عضویت در بیمه روستائیان و عشایر و فراهم کردن بستر طرح تحول نظام سلامت برای استفاده مردم روستاهای دور افتاده و محروم با توجه به جمعیت ۶۷ درصدی ساکن در روستاهای شهرستان از دیگر اقدامات دولت تدبیروامید دراین شهرستان است.