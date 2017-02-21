احداث آیلند جداکننده جاده کمربندی و روانسازی ترافیک نوروزی شادگان

به گزارش خبرنگار مهر، نعمت اله آلبوغبیش صبح امروز سه شنبه در جلسه هماهنگی خدمات سفر شهرستان شادگان که در محل سالن اجتماعات فرمانداری شادگان برگزار شد، اظهار کرد: دستگاه های اجرایی ضمن خودداری ازهرگونه حفاری در سطح شهرستان، تمهیدات لازم برای روان سازی ترافیک به منظور تسهیل تردد در ایام نوروزی را در دست اجرا داشته باشند.

وی با اشاره به اینکه هرگونه اصلاح هندسی، تعریض یا کم کردن عرض معابر، جابجایی، ایجاد و حذف معابر و... می بایست در جلسات ترافیک مطرح و مصوب شود، با توجه به فرا رسیدن ایام تعطیلات نوروزی و افزایش مسافرتها بر لزوم خط کشی معابر، شستشوی تابلوهای راهنمایی و رانندگی، نصب علائم و تابلوهای هشدار دهنده مورد نیاز به اندازه کافی و ترمیم خرابی های موجود در سطح شهرها و جاده های اصلی و فرعی توسط شهرداران و اداره راه و شهرسازی شهرستان تاکید کرد.

آلبوغبیش در ادامه، تسریع در تکمیل شانه سازی جاده روستای عبودی را خواستار شد و افزود: عدم نصب علائم هشدار دهنده کافی در جاده در دست تعریض روستای مذکور و اختلاف بیش از یک متر سطح جاده با کف شانه های حفاری شده و کم عرض بودن جاده، احتمال خطر واژگونی و تصادفات را دوچندان و مضاعف کرده و اداره راه و شهرسازی می بایست رسیدگی عاجل انجام دهد.

معاون فرماندار شادگان بیان کرد: عملیات احداث آیلند جداکننده در جاده کمربندی حدفاصل میدان آیت الله قمی تا میدان بسیج به منظور تسهیل در تردد بعد از تعطیلات نوروزی توسط شهرداری شادگان اجرایی خواهد شد.

به گزارش مهر، در این جلسه مقرر شد تابلو پارکینگ ویژه معلولان و جانبازان در خیابان امام خمینی (ره) نصب شود.