ستاد عمره دانشگاهیان کمپین «این الفاطمیون» راه اندازی کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ستاد عمره و عتبات دانشگاهیان، کمپین ترویجی(پویش) «این الفاطمیون» به مناسبت فرا رسیدن ایام شهادت حضرت فاطمه زهرا (سلام الله علیها) از سوی ستاد عمره و عتبات دانشگاهیان در فضای مجازی ایجاد شد.

در این کمپین کاربران فضای مجازی، باید تصویر مزین به عبارت «این الفاطمیون» که برگرفته از روایتی از پیامبر اکرم (ص) است، به عنوان تصویر پروفایل خود قرار دهند و پس از آن برای شرکت در قرعه کشی عدد ۱۸ را در شبکه اجتماعی تلگرام، به شماره ۰۹۳۰۰۰۲۵۴۲۵ ارسال کنند تا از هدایای ویژه این طرح بهره مند شوند.