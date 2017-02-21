  1. دانشگاه و فناوری
  2. آموزش عالی
۳ اسفند ۱۳۹۵، ۱۴:۳۹

در فضای مجازی؛

ستاد عمره دانشگاهیان کمپین «این الفاطمیون» راه اندازی کرد

ستاد عمره دانشگاهیان کمپین «این الفاطمیون» راه اندازی کرد

ستاد عمره و عتبات دانشگاهیان ، کمپین ترویجی(پویش) «این الفاطمیون» را به مناسبت فرا رسیدن ایام شهادت حضرت فاطمه زهرا(سلام الله علیها) در فضای مجازی ایجاد کرد.

 به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ستاد عمره و عتبات دانشگاهیان، کمپین ترویجی(پویش) «این الفاطمیون» به مناسبت فرا رسیدن ایام شهادت حضرت فاطمه زهرا (سلام الله علیها) از سوی ستاد عمره و عتبات دانشگاهیان در فضای مجازی ایجاد شد.

در این کمپین کاربران فضای مجازی، باید تصویر مزین به عبارت «این الفاطمیون» که برگرفته از روایتی از پیامبر اکرم (ص) است، به عنوان تصویر پروفایل خود قرار دهند و پس از آن برای شرکت در قرعه کشی عدد ۱۸ را در شبکه اجتماعی تلگرام، به شماره ۰۹۳۰۰۰۲۵۴۲۵ ارسال کنند تا از هدایای ویژه این طرح بهره مند شوند.

کد مطلب 3913355
زهرا سیفی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه