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۳ اسفند ۱۳۹۵، ۱۱:۴۸

با انجام روزانه بیش از ۴۰۰ مورد بازرسی؛

طرح نظارتی نوروز ۹۶ در استان سمنان اجرا می شود

طرح نظارتی نوروز ۹۶ در استان سمنان اجرا می شود

سمنان-رئیس اداره نظارت و بازرسی سازمان صنعت، معدن و تجارت استان سمنان از اجرای طرح نظارتی نوروز خبر دادوگفت: در این طرح روزانه بیش از ۴۰۰ مورد بازرسی از واحدهای صنفی و سطح عرضه انجام می شود

مهدی یحیایی در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن اشاره به اجرای طرح نظارتی نوروز ۹۶ در استان سمنان اظهار داشت: در این طرح روزانه بیش از ۴۰۰ مورد بازرسی توسط ۱۹۵ بازرس و ناظر افتخاری و ۵۵ کارشناس نظارت و بازرسی از واحدهای صنفی استان سمنان انجام می‌شود.

وی ادامه داد: به منظور ضرورت کنترل و نظارت بر وضعیت بازار کالا و خدمات درتمامی مراحل تامین، توزیع، ارایه خدمات و قیمت با توجه به افزایش تقاضای عمومی در ایام پایانی سال و نیز ایجاد زمینه مناسب برای تامین و توزیع مایحتاج عمومی و جلوگیری از تخلفات احتمالی و رسیدگی فوری و دقیق و کارشناسی به شکایت و گزارش‌های مردمی، طرح نظارتی ویژه نوروز ۱۳۹۶ از ابتدای اسفندماه سالجاری لغایت پایان فروردین ماه سال آینده در سطح استان به مرحله اجرا در خواهد آمد.

رئیس اداره نظارت و بازرسی سازمان صنعت، معدن و تجارت استان سمنان ادامه داد: کشیک های نوروزی و گشت‌های نظارت و بازرسی در ایام نوروز، مانند سایر روزها فعالیت دارند و با هرگونه تخلف در واحدهای صنفی، سطح عرضه و... برخورد می‌کنند.

یحیایی تصریح کرد: در سالجاری روزانه بیش از ۴۰۰ بازرسی از واحدهای صنفی انجام شده است و به طور میانگین، روزانه ۲۰ پرونده تخلف نیز تشکیل شده است.

وی خاطرنشان کرد: عمده تخلفات صورت گرفته در زمینه گرانفروشی، کم فروشی، عدم درج قیمت و عدم ارائه فاکتور بوده است.

رئیس اداره نظارت و بازرسی سازمان صنعت، معدن و تجارت استان سمنان تأکید کرد: هم استانی ها نیز می‌توانند در صورت مشاهده هرگونه تخلف از سوی واحدهای صنفی، موارد را به شماره تلفن گویا ۱۲۴ سامانه ستاد خبری این سازمان گزارش کنند.

کد مطلب 3913403

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