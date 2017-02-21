چالش خرید هواپیما به «۱۸۰ درجه» رسید

به گزارش خبرگزاری مهر، این برنامه در سومین قسمت که روز جمعه ششم اسفند روی آنتن شبکه افق می رود به موضوعی می پردازد که چندی است حاشیه های زیادی را در برداشته است.

این قسمت از برنامه به چالش خرید هواپیما اختصاص یافته که موافقان و مخالفان بسیار دارد و باعث موضع گیری هایی از طرف مسئولان هم شده است.

حمیدرضا پهلوانی رییس سابق سازمان هواپیمایی و آرمان بیات مشاور سابق رییس سازمان هواپیمایی و کارشناس صنعت هوانوردی دو مهمان این برنامه هستند که قرار است درباره خرید هواپیما با یکدیگر به بحث و مناظره بپردازند.

در سری جدید در هر قسمت از برنامه با توجه به موضوع یک هیات همراه در برنامه حضور دارد که به تناسب بحث، نظر ۲ مهمان برنامه را مورد سوال قرار می دهند و یا مخالفت و موافقت خود را با آنها اعلام می کنند. در این برنامه نیز علی جمشیدی دبیر سیاسی خبرگزاری نسیم، محمدصادق علیزاده دبیر فرهنگی روزنامه صبح نو، محمد حسین جهان پناه از دانستنیها و شرق و سارا حامدی از روزنامه تعادل «۱۸۰ درجه» را همراهی می کنند.

این برنامه به صورت یک مجله با آیتم هایی جدید تولید می شود که به فراخور موضوعات متغیر است. این بخش ها شامل اسکایپ بین المللی، مستند ویژه، آیتم نوستالژی و یک آیتم طنز میدانی با حضور امید مهدی نژاد خواهد بود که یک یا چند مورد از آنها در هر برنامه پخش خواهد شد.

سید مرتضی فاطمی در سری جدید همچون فصل گذشته علاوه بر اجرا، تهیه کنندگی و سردبیری این مجله تلویزیونی و فواد صفاریان پور نیز کارگردانی را بر عهده دارند.

برنامه «۱۸۰ درجه» جمعه ها ساعت ۲۰:۳۰ روی انتن شبکه افق می رود و تکرار آن نیز روز بعد ساعت ۹:۳۰ و ۱۴:۳۰ پخش می شود.