به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی راهآهن جمهوری اسلامی ایران، سعید رسولی اظهار داشت: با توجه به اینکه جذب سرمایه بخش خصوصی، پیگیری روابط بینالملل، برنامه و بودجه، آمار، آموزش و تحقیقات، تنظیم و پیگیری درج احکام در لایحه برنامه، از وظایف معاونت برنامهریزی و اقتصاد حمل و نقل راهآهن است، طی این سالها توانستیم به دستاوردهای خوبی در بخش قانونگذاری برسیم.
معاون برنامهریزی و اقتصاد حمل و نقل راهآهن ادامه داد:برخی احکام پیشنهادی دولت در لایحه برنامه، به طور کامل در مجلس مصوب شد که میتوان به اختصاص یک درصد از درآمد فروش نفت و گاز دولت به راهآهن و توسعه ریلی اشاره کرد.
رسولی افزود: این حکم حدود یک میلیارد دلار برای راهآهن و توسعه ریلی درآمد ایجاد کرده و اعتبارات راهآهن را به منبع ثابت اعتباری متصل میکند؛ به این معنا که متولیان ریلی در طول برنامه ششم میتوانند برنامهای درازمدت داشته باشند.
وی گفت: حمایت و تضمین سرمایهگذاری خصوصی در بخش ریلی، حکمی مترقی است که سرمایهگذاری بخش خصوصی نزد بانکها طبق این حکم، توسط راهآهن تضمین میشود.
رسولی افزود: در این حکم پیشبینیشده راهآهن با استفاده از منابع فنی و اعتباری، طرحهای سرمایهگذاری را اقتصادی کند.
معاون برنامهریزی و اقتصاد حمل و نقل راهآهن اضافه کرد: در قانون بودجه سال ۹۳ تبصره ۲ بند «ق» را داشتیم که در راستای کاهش مصرف سوخت و ارتقاء بهرهوری، بندی مترقی بود که این در قانون ماده ۱۲ رفع موانع تولید، به قانون دائمی تبدیل شد و طبق آن تا ۱۰۰ میلیارد دلار سرمایهگذاری که منجر به کاهش مصرف سوخت، تقلیل تولید آلایندههای زیستمحیطی و ارتقاء بهرهوری شده و توسط وزارت نفت و دولت تضمین میشود.
وی ادامه داد: راهآهن با همکاری وزارت نفت موفق شد مصوبه ۷ و نیم میلیارد دلاری در این حوزه را از شورای اقتصاد دریافت کند، این فرصت مناسبی است تا با همکاری سازمان بهینهسازی مصرف سوخت، در این حکم قراردادها را مبادلهکنیم.
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