دومین شکست متوالی گیتی پسند به تیم تبریزی/ توقف مس و باخت تاسیسات

به گزارش خبرنگار مهر، هفته معوقه لیگ برتر فوتسال (هفته هفدهم) امروز سه شنبه در شهرهای مختلف برگزار شد که در مهمترین بازی این هفته تیم گیتی پسند صدرنشین لیگ در تبریز به مصاف دبیری رفت. این بازی پربرخود و پرگل در نهایت با نتیجه ۷ بر ۵ به سود دبیری به اتمام رسید. این نتیجه در حالی رقم خورد که گیتی پسند هفته گذشته هم مقابل دیگر تیم تبریزی یعنی مس سونگون شکست خورده بود.

در دیگر دیدار مهم امروز، تیم مس سونگون که نزدیکترین تعقیب کننده گیتی پسند در بالای جدول در مشهد به مصاف فرش آرا رفت که این بازی در ظاهر با نتیجه ۲ بر یک به سود فرش آرا خاتمه یافت اما با اعلام کاظم سلیمانی دبیر سازمان لیگ، بازی با تساوی یک به یک تمام شده است. این مسابقه البته در ثانیه پایانی به جنجال کشیده شد چرا که گل دوم فرش آرا درست در لحظه پایان مسابقه به ثمر رسید و این مسئله اعتراض شدید مسی ها را در پی داشت. داوران مسابقه برای اتخاذ تصمیم نهایی، زمین بازی را ترک کردند.

تیم حفاری هم که تا پیش از بازی امروزش با طرح و توسعه در رده سوم جدول قرار داشت توانست برابر حریفش با نتیجه ۴ بر ۲ به برتری برسد.

تیم تاسیسات دریایی هم امروز برابر شهرداری ساوه با نتیجه ۲ به ۳ شکست خورد تا ناکامی های وحید شمسایی در تاسیسات ادامه داشته باشد.

نتایج هفته هفدهم لیگ برتر فوتسال به این شرح است:

یاسین پیشرو یک – شهروند ساری ۲

ارژن شیراز ۷ – مقاومت البرز یک

فرش آرا مشهد یک – مس سونگون یک

دبیری تبریز ۷ – گیتی پسند اصفهان ۵

شهرداری ساوه ۳ – تاسیسات دریایی ۲

دانشگاه آزاد ۳ – آذرخش بندرعباس ۴

طرح و توسعه ۲ – حفاری اهواز ۴

جدول لیگ برتر فوتسال تا پایان هفته بیست و سوم (با احتساب هفته هفدهم که امروز برگزار شد)

۱- گیتی پسند ۵۴ امتیاز

۲- مس سونگون ۴۹ امتیاز

۳- حفاری اهواز ۴۸ امتیاز

۴- دبیری تبریز ۴۷ امتیاز (بدون احتساب نتیجه بازی با تیم طرح و توسعه. تیم توسعه مقابل دبیری حاضر نشد ولی هنوز نتیجه اعلام نشده است)

۵- تاسیسات دریایی ۴۴ امتیاز

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۱۳- دانشگاه آزاد ۱۱ امتیاز

۱۴- طرح و توسعه ۸ امتیاز