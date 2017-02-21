ازسرگیری تحقیقات درباره نقض تحریم‌ های ضدایرانی در دولت «اوباما»

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بلومبرگ، یک دادستان آمریکائی، روند تحقیقاتی را درباره تحریم های وضع شده علیه ایران حین مذاکرات هسته ای ازسرگرفته است.

بر اساس این گزارش، وزارت دادگستری آمریکا در حال بررسی این موضوع است که آیا مؤسسه مالی «کلیِراستریم» مستقر در «لوکزامبورگ» و شرکت فرادستی آن در زمان مذاکرات هسته‌ ای میان ایران و کشورهای ۱+۵ که برخی از تحریم ها متوقف شده بود، معاملات غیرقانونی را با تهران به انجام رسانده است؟

مؤسسه «کلیراستریم» پیش از این متهم شده بود که هنگام تلاش برای خرید در بورس نیویورک در سال ۲۰۱۲ میلادی، به مقامات آمریکایی درباره ارتباطش با بانک مرکزی ایران گزارش صحیحی نداده است.

این تحقیقات توسط «پریت بهارارا» (Preet Bharara) دادستان «منهتن» در حال انجام است؛ وی یکی از دادستان‌ های منصوب دولت «باراک اوباما» است که بنا به درخواست «دونالد ترامپ» هنوز سر کار باقی مانده است.

«کلیراستریم» متهم است که به عنوان واسطه برای انتقال سود پول بین بانک مرکزی ایران و بانک چندملیتی «جی‌ پی مورگان» (JPMorgan) فعالیت داشته است.