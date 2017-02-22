۳۰ اسفند برای مشمولان قانون کار تعطیل رسمی شد

به گزارش خبرنگار مهر، در متن این مصوبه آمده است: «با عنایت به پرسشهای مکرر در خصوص تعطیلی روز سیام اسفند ماه، به آگاهی میرساند نظر به اینکه به موجب لایحه قانونی تعیین تعطیلات رسمی کشور مصوب ۵۹/۴/۸ شورای عالی انقلاب جمهوری اسلامی ایران، ۲۹ اسفند تا ۴ فروردین جزو تعطیلات رسمی کشور منظور شده است و در سالهای کبیسه اسفندماه ۳۰ روزه بوده و روز سیام نیز در بازه تعیین شده، قرار میگیرد و اصلاحات بعدی آن قانون نیز متعرض تعطیلی روز سیام اسفند ماه نشده است، بنابراین بر طبق قانون یاد شده، روز سیام اسفندماه همچنان جزو تعطیلات رسمی کشور محسوب میشود.»
به گزارش خبرنگار مهر، در صورتی که کارگری در این روز در کارگاه به کار اشتغال داشته باشد، با لحاظ مقررات ماده ۵۹ قانون کار، کارکرد این روز جزو ساعات انجام کار اضافی محسوب و به استناد ماده مذکور، مشمول دریافت فوقالعاده اضافه کاری خواهد شد.
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