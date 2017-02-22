اعتراض مشترکان به مبلغ «خدمات محتوایی» در قبوض موبایل بررسی شد

به گزارش خبرنگار مهر، برخی مشترکان تلفن همراه نسبت به درج عنوان جدیدی در قبوض موبایل به نام «خدمات مبتنی بر محتوا» برغم عدم استفاده مشترکان، شکایت دارند. این اعتراضات باعث شد تا وزیر ارتباطات دستور پیگیری صادر کند.

حسین فلاح جوشقانی معاون نظارت سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در گفتگو با خبرنگار مهر، در این خصوص توضیح داد و تاکید کرد: بعضا سرویس هایی از سوی مشترکان موبایل مورد استفاده قرار می گیرد که فکر می کنند، رایگان است اما این سرویس ها برای مشترک هزینه در پی دارد.

وی با بیان اینکه موضوع درج عنوان «خدمات مبتنی بر محتوا» در قبوض برخی مشترکان اپراتور همراه اول و شکایاتی که مشترکان بابت آن دارند، مورد پیگیری قرار گرفت، اظهار داشت: ما در یک ماه گذشته بالغ بر ۳۰ تا ۴۰ مورد از این نوع شکایت دریافت کردیم که مدعی بودند سرویس خدمات ارزش افزوده ای فعال نکرده اند اما در قبوضشان مبلغی بابت این موضوع دیده می شود.

معاون رگولاتوری اضافه کرد: غیر از یکی دو مورد که در این زمینه حق با مشترک بود، سایر مشترکان از خدمات مبتنی بر محتوا استفاده کرده بودند. در مورد این دو مورد نیز به اپراتور اطلاع داده شد و با تولیدکننده محتوا نیز برخورد شد و در نهایت مقرر شد مبلغ به مشترکان بازگردانده شود اما در سایر موارد، مشترک از این سرویس استفاده کرده بود.

فلاح جوشقانی با تاکید براینکه خدمات مبتنی بر محتوا تنها مربوط به فعالسازی خدمات پیامکی نیست، گفت: بسیاری از مشترکان نمی دانند که استعلام برخی خدمات نیز شامل این سرویس می شود و رایگان نیست. براین اساس اپراتورهای موبایل را موظف به شفاف سازی و اطلاع رسانی در این زمینه کرده ایم.

وی توضیح داد: موضوع استعلام پیامکی خدمات مختلف دستگاهها از موضوعاتی است که مردم اطلاعی از قیمت آن ندارند و فکر می کنند فقط هزینه یک پیامک را باید بپردازند اما این درحالی است که برای مثال استعلام تخلفات راهنمایی رانندگی، استعلام از ثبت احوال، استعلام کدرهگیری مرسولات پستی و مواردی از این قبیل با وجودی که سرویس پیامکی فعال نشده است اما هزینه ای چند صدتومانی برای مشترک در پی دارد.

معاون سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی با اشاره به ایراد وارده به اپراتورهای موبایل در این خصوص گفت: این ایراد وارد است که چرا از سوی اپراتورها، شفاف سازی برای مشترکان صورت نگرفته است و در این زمینه تذکر داده ایم تا از این پس اطلاع رسانی بیشتری در این زمینه صورت گیرد.

به گفته وی قرار است از این پس خدمات پیامکی برای کاربران شفاف سازی شود تا مشترک بداند که چه سرویس های خدمات ارزش افزوده ای را فعال و از چه خدمات مبتنی بر استعلام، استفاده کرده است.

فلاح جوشقانی با اشاره به اینکه این موضوع تنها مربوط به اپراتور همراه اول نیست، افزود: از آنجایی که نزدیک به نیمی از مشترکان اپراتور همراه اول دارای سیم کارت دائمی هستند، این عنوان در قبوض این مشترکان دیده شده است اما در سایر اپراتورها نیز این مبلغ از مشترکانی که از سرویس های پیامکی استفاده می کنند، کسر می شود.

وی از راه اندازی سامانه متمرکز فعالسازی خدمات ارزش افزوده توسط ۲ اپراتور ایرانسل و رایتل خبر داد و گفت: این سامانه تا ۱۵ اسفندماه نیز توسط همراه اول راه اندازی می شود و هم اکنون در مرحله تست نهایی است.

معاون رگولاتوری با بیان اینکه از دو ماه پیش به اپراتورها الزام کردیم که هیچ توزیع کننده محتوایی (CP ) حق ندارد که سرویس خدمات ارزش افزوده موبایل را فعال کند، ادامه داد: اپراتورهای موبایل خودشان موظف به فعال کردن این خدمات هستند و با ایجاد این سامانه متمرکز نیز، فعال سازی و غیرفعالسازی پیامکهای ارزش افزوده توسط اپراتور کنترل و مدیریت خواهد شد و دیگر بدون هماهنگی با اپراتور، هیچ پیامک محتوایی فعال نمی شود.

وی با تاکید بر لزوم شفاف سازی و اطلاع رسانی بابت فعالسازی پیامکهای خدمات ارزش افزوده و پیامکهای استعلامی به مشترکان موبایل، خاطرنشان کرد: از این پس اپراتورهای موبایل در قرارداد پیامکی با دستگاههای خدماتی نیز باید بر ضرورت اطلاع رسانی در مورد هزینه پیامک تاکید کنند.

فلاح جوشقانی گفت: هر مورد شکایتی که از سوی مشترکان به سامانه ۱۹۵ وزارت ارتباطات اطلاع داده شود، به صورت ۱۰۰ درصد بررسی و پیگیری می شود.