به گزارش خبرنگار مهر، محمود واعظی بعد از ظهر چهارشنبه در مراسم افتتاح پروژههای ICT اردبیل تصریح کرد: تنها دو شهر در اردبیل برخوردار از امکانات نسل سوم تلفن همراه بود که امروز به ۱۰ مورد افزایش یافته و تا پایان دولت در تمامی شهرها اجرا میشود.
وی افزود: علاوه بر این تا به امروز ۳۸۲ روستا از اینترنت پرسرعت برخوردار بود که با پروژههای امروز ۷۴۶ روستای دیگر نیز برخوردار از اینترنت شده و تا پایان دولت یازدهم ۵۲۸ روستای باقی مانده که بالای ۲۰ خانوار هستند نیز به اینترنت پرسرعت تجهیز میشوند.
وزیر ارتباطات و فنآوری اطلاعات به سرمایهگذاری ۳۱۴ میلیارد تومانی در بهبود زیرساختهای ICT استان در سه سال گذشته اشاره کرد و گفت: امروز نیز ۱۸۰ میلیارد تومان پروژه به بهرهبرداری رسید در نظر داریم تا پایان عمر دولت ۱۰۶ میلیارد تومان دیگر نیز به بهرهبرداری برسانیم.
واعظی با اشاره به اقدامات توسعه شبکه فیبر نوری اضافه کرد: برنامههای توسعه ICT با هدف رونق اشتغال به ویژه برای فارغالتحصیلان دانشگاهی دنبال میشود.
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