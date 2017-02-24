به گزارش خبرنگار مهر، هومن دهلوی فرزند استاد حسین دهلوی آهنگساز صاحب نام موسیقی ایرانی اثری را با عنوان «سه قطعه از حسین دهلوی» برای پیانو تنظیم و با همکاری موسسه فرهنگی هنری ماهور روانه بازار موسیقی کرد.

هومن دهلوی در یادداشتی به مناسبت انتشار این اثر موسیقایی مکتوب گفت:

«از سال ها پیش درصدد بودم تعدادی از آثار پدرم حسین دهلوی را برای پیانو تنظیم کنم. طبیعتا این موضوع شامل قطعاتی نمی شد که در آنها از فواصل موسیقی ایرانی بهره گرفته شده است اما در این میان آثاری وجود دارند که از قابلیت مناسبی برای این منظور برخوردارند. یکی از این آثار «فروغ عشق» نام دارد که که بر اساس شعری از عطار، در اصل برای آواز و ارکستر ملی تصنیف شده بود و من در اینجا آن را برای پیانو تنظیم کرده ام.

اثر دیگر در این مجموعه «آریای شاپور» از اپرای «خسرو و شیرین» است که با نگاهی به داستان نظامی گنجوی در اوایل دهه پنجاه ساخته شده است.

آخرین اثر این مجموعه «شوشتری برای ویولن و ارکستر» است که خصوصا به دلیل وجود شخصیت غنی موسیقی ایرانی در آن و همچنین استفاده از تکنیک های مناسب نوازندگی در ساز ویولن بسیار مورد توجه قرار گرفته و بارها به شکل های مختلف در ایران و خارج از ایران اجرا شده است.»

اثر تالیفی «سه قطعه از حسین دهلوی» توسط موسسه فرهنگی هنری ماهور هم اکنون در دسترس علاقه مندان موسیقی ایرانی است.