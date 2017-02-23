سرهنگ علی اصغر خرم روی در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد حادثه شهادت یکی از ماموران پلیس راه شهرستان جاسک بیان داشت: ساعت 17 و 30 دقیقه روز پنجشنبه دو نفر سوار بر موتور سیکلت در کنار پمپ بنزین نظام پور در فاصله 10کیلومتری شهر جاسک اقدام به تیراندازی به سوی عباس معصومی یکی از ماموران پلیس راه می کنند.

وی افزود: تیراندازی با اسلحه کلاشینکف انجام شد و شدت جراحات وارد موجب شد تا این مامور پلیس راه به شهادت برسد. تحقیقات برای شناسایی افراد مورد نظر در حال انجام است. همچنین سرنخ هایی از این افراد بدست آمده است.

به گفته خرم روی، مأموران پلیس راه میناب - جاسک در حین انجام وظیفه در حال کنترل سرعت خودروهای عبوری بودند که مورد حمله قرار گرفتند.