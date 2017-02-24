به گزارش خبرگزاری مهر، همایش اقتصاد مقاومتی؛ پیوند میان فرهنگ، سیاست و اقتصاد که ۴ اسفندماه در سالن همایشهای بین المللی صدا و سینا آغاز شده بود، بعد از ظهر در بخش دوم با برگزاری دو کمیسیون ادامه پیدا کرد.

در کمیسیون اقتصادی اجتماعی پنج مقاله ارائه شد. مقاله تأملی بر هویت برنامه درسی تربیت اقتصادی در نظام آموزش و پرورش جمهوری اسلامی ایران توسط اصغر ابراهیمی هرستانی دانشجوی دکتری برنامه ریزی درسی دانشگاه تبریز، یوسف ادیب دانشیار برنامه ریزی درسی دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه تبریز، یوسف رضاپور استادیار دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه تبریز، مهدی طغیانب استادیار دانشکده اقتصاد دانشگاه اصفهان ارائه شد.

ابراهیمی هرستانی گفت: با توجه به اهمیت تربیت اقتصادی به منظور فرهنگ سازی اقتصادی ، نظام آموزش و پرورش کشورها، مبتنی بر دیدگاه اقتصادی خود به تربیت اقتصادی دانش آموزان مبادرت نموده اند.

وی ادامه داد: در ایران نیز توجه به برنامه درسی تربیت اقتصادی مبتنی بر رویکرد اقتصادی کشور ضروری است، در این راستا آنچه مهم به نظر رسید این بود که هویت برنامه درسی تربیت اقتصادی مبتنی بر رویکرد اقتصادی کشورمان چه می باشد و به این پرداخته شد که هویت برنامه درسی تربیت اقتصادی در نظام آموزش و پرورش ایران چه می باشد ؟

ابراهیمی عنوان کرد: به این منظور درصدد پاسخگویی به این سؤالات بود: منظور از تربیت اقتصادی در نظام آموزش و پرورش ایران چه می باشد ؟ منظور از تربیت اقتصادی در نظام آموزش و پرورش کشورهای غربی چه می باشد ؟ تفاوت تربیت اقتصادی در کشورهای غربی با تربیت اقتصادی در ایران چهمی باشد ؟وضعیت توجه به تربیت اقتصادی مبتنی بر رویکرد اقتصادی ایران در پژوهش های انجام شده تحت عنوان تربیت اقتصادی چگونه است ؟

وی بیان کرد: با استفاده از روش تحلیلی استنتاجی همه پژوهشها، کتب و اسناد مربوط به این موضوع و در دسترس ، مورد بررسی قرار گرفتند، یافته های بیانگر این است که هویت برنامه درسی تربیت اقتصادی در نظام آموزشو پرورش ایران ، برنامه درسی تربیت اقتصادی مبتنی بر اقتصاد مقاومتی است.

ابراهیمی تاکید کرد: تربیت اقتصادی فرآیند زمینه ساز برای انتخاب آگاهانه فرهنگ اقتصادی مبتنی بر رویکرد اقتصاد سرمایه داری است کاملا متفاوت است .

نظام اقتصادی کشور باید به سمت مردم سالاری اقتصادی برود

نویسنده مقاله جایگاه نخبگان در گفتمان اقتصاد مقاومتی با بیان اینکه نخبگان می توانند مهمترین پارامتر اقتصاد مقاومتی باشند گفت: نظام اقتصادی کشور باید به سمت مردم سالاری اقتصادی برود.

مصطفی انتظاری، دانشجوی دکتری علوم سیاسی – گرایش سیاستگذاری عمومی طی سخنانی گفت: مسئولان کشور باید نگاه خود را از حالت سخت افزاری به اقتصاد که بر نفت، معادن و ظرفیت های طبیعی کشور گرایش دارد به سمت نرم افزاری و گرایش به سمت مردم و به ویژه نخبگان جامعه تغییر دهند.

وی با بیان اینکه بحث اقتصاد مقاومتی موضوعی نیست که در سالهای اخیر از طرف رهبر معظم انقلاب مطرح شده باشد اظهار داشت: رهبر معظم انقلاب از سال ۱۳۶۹ همواره بر مردمی، علمی، مقاوم در برابر تاثیرات جهانی و بومی سازی اقتصاد تاکید داشته اند.

انتظاری، نقش مردم را در تحولات اقتصادی کشورها بسیار مهم ارزیابی کرد و بیان داشت: زمانی که حرف از نقش مردم به میان می آید در وهه اول نخبگان، دانشجویان، اساتید و کارگران فنی انقلابی و ملی گرا در ذهن ها شکل می گیرد.

وی ادامه داد: رهبر معظم انقلاب در مقابل تهدید ها، تحریم ها و هجمه های فرهنگی که دشمنان همواره برای کشور ایجاد می کنند بحث اقتصاد مقاومتی را به شکل یک گفتمان و رویکرد بیان داشتند.

انتظاری به موضوع و سوال اصلی مقاله جایگاه نخبگان در گفتمان اقتصاد مقاومتی اشاره کرد و افزود: پژوهش فوق به دنبال این سوال اصلی که دال مرکزی گفتمان اقتصاد مقاومتی در اندیشه رهبر معظم انقلاب چیست، با فرضیه "توجه به نخبگان، دال مرکزی گفتمان اقتصاد مقاومتی است" پاسخ داده می شود.

وی اضافه کرد: هدف از طرح این سوال و فرضیه نیز کمک به هر جه بهتر عملیاتی کردن شعار سال و تحقق گفتمان اقتصاد مقاومتی در رقابت با گفتمان های رقیب است.

نظام اداری کارآمد و تحقق سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی

سومین مقاله ای که در این کمیسیون ارائه شد نظام اداری کارآمد و تحقق سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی نام داشت" که از سوی دکتر سیدجواد امام جمعه زاده دانشیار علوم سیاسی دانشگاه اصفهان و روح الله صفریان گرمه خانی دانشجوی دکتری سیاسی دانشگاه اصفهان ارائه شده بود.

صفریان در توضیح این مقاله گفت: براساس نظریات توسعه یکی از اجزاری مهم توسعهدر کشورهایی که دولت مدیریت توسعه بر عهده دارد ، نظام اداری و بوروکراسی مناسب و کارآمد است . نظام اداری هم در بخش خروجی و هم در بخش ورودی نظام سیاسی وجود دارد .

وی تاکید کرد: به عبارتی نظام اداری تنظیم کننده تقاضا ها و تصمیم گیری ها ست، لذا مهمترین نکته ای که می توان به ان اشاره کرد تطابق نظام اداری باآمال و آرزوهای نظام سیاسی است. نظام اداری ایران در طول تاریخ خود چه قبل از پیروزی انقلاب و چه بعد از آن با مشکلات خاصی روبرو بوده است .

صفریان عنوان داشت: اقتصاد مقاومتی به عنوان یکی از اسناد بالادستی که هدف آن سیاستگذاری و برنامه ریزی برای توسعه و خودکفایی کشور بخصوص در دوران تحریم و فشار بین المللی است که در این میان دولت و مدیریت بهینه و کارآمد آن بسیار موثر خواهند بود .

وی گفت: لذا در این جهت شکل و کارکرد نظام اداری بسیار مهم و قاطع است چنانکه در اسناد بالادستی ایران و بند ۱۶سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی هم به این امر خطیر اشاره شده است .

صفریان تصریح کرد: تحول در نظام اداری در راستای عملیاتی شدن سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی مستلزم شناسایی آسیب ها و راهکارهایی برای اصلاح اجزای اصلی نظام اداری مانند ساختار سازمانی، فرهنگی سازمانی، منابع انسانی، فناوری اطلاعات، قوانین و مقررات و فناوری های مدیریتی می باشد که در طول ۵۰ سال گذشته کشور ما از این حوزه رنج برده و در اجرای بسیاری از سیاستهای خود با مشکل مواجه شده است.

بسیج توان تبدیل اقتصاد مقاومتی از حالت نظری به فاز اجرایی و عملیات را دارد

مسعود حسنوند نویسنده مقاله پیاده سازی اقتصاد مقاومتی در ایران با استفاده از ظرفیت بسیج مردمی و بر اساس مدل کارت امتیازی متوازن (دکتری مدیریت کسب و کار – مشاور و مدرس استراتژی چهارشنبه در همایش ملی اقتصاد مقاومتی پیوند فرهنگ، سیاست و اقتصاد گفت: سازمان بسیج مستضعفان با توجه به گستردگی و داشتن مجموعه های عظیم از نیروهای متخصص و کارآمد در سراسر کشور قابلیت انعطاف پذیری بالایی برای اجرای مدل های مختلف اقتصاد مقاومتی را دارد.

وی ادامه داد: نیروهای بسیجی با روحیه نوآوری، خلاقیت، آرمان گرایی، سخت کوشی، فرمان پذیری، روحیه توکل و روحیه جهادی آمده تحقق سیاست های اقتصاد مقاومتی در سراسر کشور را دارند.

حسنوند خاطرنشان کرد: استراتژی جمهوری اسلام ایران در مقوله اقتصاد مقاومتی در مقابله با نظام سلطه یک راهبرد داخلی و توجه به نیروهای درون است که با توجه به سابقه و عمکرد سازمان بسیج در دوران دفاع مقدس و سایر ادوار این نیرو بهترین گزینه در جهت اجرای سیاستهای اقتصاد مقاومتی می باشد.

وی با اشاره به اینکه نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران از اولین روز پیروزی خود همواره با توطئه های دشمنان خود روبرو بوده است عنوان داشت: مقاوم سازی اقتصاد کشور از مهمترین مسائلی است که می تواند نظام را از لحاظ اقتصادی حفظ کند.

حسنوند ادامه داد: ساختار اقتصاد کشور از قبل از پیروزی انقلاب اسلامی ناکارآمد بنا شده است که مشکلات عدیده ای را متوجه کشور کرده است.

وی با بیان اینکه حتی دشمنان نظام اقتصاد مقاومتی را بهترین و کامل‌ترین نسخه در جهت توسعه کشور می‌دانند تصریح کرد: آزادسازی نیروهای داخلی، بهره وری و بالا بردن کیفیت محصولات داخلی برای رقابت با سایر کشورهای می تواند بهترین راه کار باشد.

حسنوند مذکر شد: سازمان بسیج مستضعفان بخاطر نزدیکی به مردم می تواند بسترسازی و فرهنگ سازی لازم را در جهت نهادینه کردن سیاست های اقتصاد مقاومتی در کشور داشته باشد.

وی اضافه کرد: علیرغم تفاوت اساسی تربیت اقتصادی مبتنی بر این رو رویکرد در پژوهشهای با عنوان تربیت اقتصادی، رویکرد اقتصاد مقاومتی مغفول بوده و بیشتر به آموزش مفاهیم و سواد اقتصادی براساس اقتصاد متعارف پرداخته اند که استفاده از عنوان تربیت اقتصادی برای این گونه پژوهش ها مناسب نیست .

فولادگر به عنوان آخرین نفر در این کمیسیون به ارائه مقاله ای با عنوان سودای ایرانیان و مواجهه کار و تولید پرداخت .

وی بابیان این که در گذشته یکسری کار می کردند برای زنده ماندن و اگر کار نمی کردند زنده نمی ماندند، افزود: این عده کارشان این نبود که پول دربیاورند و زنده باشند بلکه کار کردن عشق و هویت شان در زندگی بود.

فولادگر یادآور شد: در دوران فعلی خیلی از افراد هستند که کار می کنند تا زنده بمانند و دانشمندانی هم هستند که کار می کنند تا پول دربیاورند در صورتی که رسالت چنین افرادی در جامعه ترویج علم و دانش است نه صرفا انجام فعالیت های اقتصادی .

وی تاکید کرد: در دنیای فعلی بیشترین کار مردم دنیا برای نظام اقتصادی کلی جهان است و ثمراتی که آنها می برند بیشتر از مردم کل دنیاست ،

فولادگر گفت: ما افتخار داریم نفت می فروشیم ولی مهم ترین مصرف کننده تولیدات بازارهای کشورهای غربی هستیم . در اقتصاد مقاومتی بنا شد ما وابستگی مان به نفت را کاملا از بین ببریم و تکنولوژی های بومی را قوت ببخشیم و با بنا نهادن دانش ها به نظام اقتصادی قدرتمند برسیم.

وی بیان داشت: مهمترین رسالت مادر دوره فعلی این است که به فضایی برسیم که بتوانیم کار کنیم برای زندگی و نه صرفا برای زنده ماندن.

فولادگر راه حل اساسی برای ایجاد کارهای دانش بنیان در کشور را رو کردن به روحیه فتوت در بین مردم دانست و افزود: ما در قدیم جوانان اهل فتوت داشتیم که با روحیه ای سرشار از عشق و ایثار به مردم کشورشان به کار و تولید می پرداختند و نه تنها برای به دست آوردن منفعت شخصی.

وی بیان داشت: روحیه جوانمردی به انسان کمک می کند تا طور دیگری به عالم بنگرد و ما بسیاری از موفقیت های زمان انقلاب و جنگ تحمیلی را از همین روحیه ها داشتیم و هم اکنون هم در زمینه هایی مانند سلول های بنیادین و پیشرفت های علمی و فناوری موفق بوده ایم که بایستی برای رسیده به قله های علم و دانش بیشتر تلاش کنیم.