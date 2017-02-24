۵ برابر شدن آمار دانشمندان برتر/ایجاد کارشناسی ارشد تحقیق و پژوهش

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وبدا، دکتر رضا ملک زاده در دومین همایش دستیابی به مرجعیت علمی در دانشگاه علوم پزشکی تهران، رشد فناوری در دولت یازدهم را بسیار مناسب دانست و گفت: تعداد شرکت های دانش بنیان حوزه سلامت از حدود ۲۵۰ در سال ۹۲ به ۷۸۲ شرکت دانش بنیان در حال حاضر افزایش یافته است.

فعالیت ۷۸۲ شرکت دانش بنیان در حوزه سلامت

وی اظهار داشت: ۳۰ درصد از شرکت های دانش بنیان کشور در حوزه سلامت فعالیت دارند و ۵۰ درصد از بودجه صندوق نوآوری و شکوفایی شرکت های دانش بنیان به شرکت های حوزه سلامت اختصاص یافته است.

معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت خاطرنشان کرد: زیرساخت های فناوری سلامت در دانشگاه های علوم پزشکی کشور در سال گذشته توسعه قابل توجهی یافته و در این مدت ۱۰ آزمایشگاه مجهز در ۱۰ دانشگاه علوم پزشکی ساخته شده و ساخت ۱۰ آزمایشگاه دیگر در دست اجرا است.

وی یکی از برکات انقلاب اسلامی را توسعه و پیشرفت آموزش و پژوهش در کشور عنوان کرد و با اشاره به وجود یک هزار و ۱۲۳ واحد دانشگاهی در کشور، گفت: در حال حاضر ۵۸ واحد دانشگاهی در وزارت بهداشت هستند و تعداد دانشجویان کشور به حدود ۴ و نیم میلیون نفر افزایش یافته است همچنین تعداد دانشجویان دوره دکتری به حدود ۵۸ هزار نفر رسیده و ایران از نظر تعداد دانشجویان دوره دکتری نسبت به جمعیت در رتبه های بسیار مناسب جهانی قرار گرفته است.

ملک زاده با بیان اینکه علاوه بر افزایش تولید مقاله به پیشرفت فناوری در حوزه سلامت توجه زیادی شده است، افزود: در حوزه بیوتکنولوژی ۳۰۷ شرکت دانش بنیان در حوزه بیوتکنولوژی فعال هستند که نیمی از آن مربوط به حوزه سلامت است و اقدام به تولید محصول و صادرات می کنند و رتبه ایران از نظر تولیدات بیوتکنولوژی در دنیا ۱۴ و در منطقه اول است.

وی تعداد اسناد علمی ثبت شده ایران در پایگاه ها و نمایه های علمی بین المللی را حدود ۳۳۳ هزار سند عنوان کرد و گفت: در منطقه فقط ترکیه از نظر تعداد اسناد ثبت شده در این مجامع از ایران بالاتر است اما ایران توانسته در سال ۲۰۱۶ میلادی، ۵۱ هزار و ۱۸۷ سند علمی تولید کند و رتبه آن از نظر استنادات نیز پیشرفت بسیار خوبی داشته است.

معاون وزیر بهداشت، رتبه ایران از نظر تولید مقالات علمی و استنادات را به ترتیب در دنیا ۱۶ و ۱۸ و در منطقه اول عنوان کرد.

معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت با بیان اینکه از ۵۱ هزار سند علمی تولید شده در ایران در سال ۲۰۱۶ میلادی ۱۵ هزار سند علمی معادل ۳۰ درصد مربوط به حوزه پزشکی بود، اضافه کرد: تولید ۳۰ درصد از اسناد علمی در حوزه پزشکی در حالی انجام شد که ۱۰ درصد از اعضای هیات علمی و ۱۱ درصد از کل بودجه پژوهش در اختیار وزارت بهداشت است.

تعداد دانشمندان یک درصد برتر جهان در ایران به ۵ برابر افزایش یافت

وی اظهار داشت: تعداد دانشمندان یک درصد برتر جهان در ایران از ۸ نفر در سال ۹۲ به ۴۳ نفر در سال جاری افزایش یافته و تعداد دانشمندان برتر کشور که H-INDEX بالاتر از ۱۵ دارند از ۱۰۸ به ۴۴۱ نفر افزایش یافته است.

ملک زاده تاکید کرد: در تولید علم رشد مناسبی داشته ایم اما باید در حوزه کیفی سازی تحقیقات و پژوهش ها نیز فعالیت چشمگیری داشته باشیم و مهم است که دانشجویان، کار تیمی و گروهی را بیشتر در دستور کار خود قرار دهند و روی موضوعات و حوزه های خاص متمرکز شوند.

ایجاد فوق لیسانس تحقیق و پژوهش برای اعضای هیات علمی

معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت یادآور شد: برنامه ای تحت عنوان فوق لیسانس تحقیق و پژوهش با همکاری و استفاده از تجارب دانشگاه های برتر دنیا در حال تنظیم شدن برای اعضای هیات علمی دانشگاه های علوم پزشکی است تا آنها با متدولوژی تحقیقات آشنا شوند.

به گفته وی فقر در زیرساخت های حوزه تحقیقات و فناوری، احترام به نخبگان کشور، بی توجهی به علوم پایه و بودجه نامناسب، مهمترین چالش های حوزه پژوهش است.

بودجه نامناسب، مهمترین چالش های حوزه پژوهش

ملک زاده اظهار داشت: بر اساس قانون و برنامه باید ۳ درصد از تولید ناخالص ملی به حوزه پژوهش اختصاص می یافت اما ۰.۳ درصد در حوزه پزشکی به حوزه پژوهش اختصاص یافت در حالی که کشورهای پیشرفته و صنعتی به طور متوسط ۲.۴ درصد از بودجه خود و حتی کره جنوبی ۳.۷ درصد از بودجه خود را به این حوزه اختصاص می دهد.

معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت افزود: در کشور ما حدود ۵۰۰ میلیارد تومان معادل ۱۲۵ میلیون دلار به حوزه پژوهش اختصاص می یابد در حالی که فقط در دانشگاه استنفورد به عنوان یکی از دانشگاه های برتر جهان، یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون دلار از بودجه به حوزه پژوهش اختصاص می یابد.

وی یکی از مهمترین اقدامات دولت یازدهم را راه اندازی صندوق نوآوری و شکوفایی شرکت های دانش بنیان ارزیابی کرد و ادامه داد: تا کنون یک هزار میلیارد تومان از اعتبارات به این صندوق اختصاص یافته و ۳۱۴۱ طرح از ۲۱۰۰ شرکت دانش بنیان تا کنون از تسهیلات این صندوق استفاده کرده اند و ۴۴۳ طرح دیگر نیز در دست بررسی است.

وی تصریح کرد: تمام تلاش و سعی ما این است که سهم اقتصاد دانش بنیان را در GDP افزایش دهیم.