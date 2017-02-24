سارتر؛ سکانس آخر/ معرفی کتاب «امید» انتشارات دانشگاه شیکاگو

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خردنامه، چندین سال آخر عمر ژان پل سارتر دیگر با نابینایی کامل همراه شد و در این اوضاع بنی لوی نقش شاگرد، منشی و یاور او را داشت و چهار بار در هفته همراه او بود. هر دوی آنها روی برخی از مسائل اخلاقی مطالعاتی را انجام میدادند.
در مارس ۱۹۸۰، یک ماه پیش از مرگ ژان پل سارتر یکی از انتشارات مطرح فرانسه به نام Le Nouvel Observateur مجموعهای از مصاحبههایی که برای آخرین بار بین سارتر -که دیگر کاملا بینایی خود را از دست داده بود- و مشاور جوان او بنی لوی را منتشر کرد.
برخی از خوانندگان، مصاحبههای این کتاب را تقبیح کردند و از آن با کلماتی همچون تحریف شده، غیرقابل اعتماد و حتی فریبآمیز یاد کردند. آنها میگفتند این مصاحبهها باورهای چپ سارتر و همچنین دوستان خاص او همچون سیمون دوبووار را رد کرده است.
سارتر در این کتاب باورهای بنیادین خود در حوزهی خودآگاهی، بدیهی بودن خشونت و مارکسیسم را تغییر داده و حتی به سمت یهودیت مسیحی کشیده شده است. برخی از دنبال کنندگان و طرفداران سارتر این جملات را رادیکال و دارای رگههایی از راست تندرو نیز خواندهاند.
ژان پل سارتر قبل از فوتش محتوا و نوشتههای این کتاب، مصاحبهها و قالب کلی آن را تایید میکند. در ۱۵ سال گذشته بررسی محتوای این کتاب یکی از ماموریتهای استادان و طرفداران سارتر بوده است.
ترجمهی انگلیسی این کتاب از سوی آدرین وندنهون (Adrian van den Hoven)و به دقت کامل صورت گرفته است چراکه ترجمهی اصطلاحات خاص فرانسوی به کار رفته در گفتوگوهای سارتر، فهم آن را برای بسیاری سخت کرده بود. این کتاب با دو گزارش از بنی لوی و یک مقدمهی کامل از نویسندهی مطرح، رونالد آرونسون آغاز میشود.
آرونسون این مصاحبهها را در قالب دیدگاهی فلسفی و بیوگرافیک قرار داده و باورها و صحبتهای هردوی این افراد یعنی سارتر و لوی را کنار هم گذاشته است تا دیدگاههای آنها از هم قابل تفکیک باشد و فلسفهی سارتر در این بین به خوبی مشخص شود. این اثر در انتها باورهای واپسین سارتر را در قالبی فلسفی شکل داده است.
اوکتاویو پاز، نویسندهی مطرح مکزیکی در مورد این تغییر نظرات ژان پل سارتر میگوید: «نوشتار این کتاب در عین از هم گسیخته بودن تاثیرگذار است و قدری امید در آنها دیده میشود».
او همچنین میگوید: «در خرابیها و نابودیهای جهان و دوران کنونی برای اولین بار انسانها این وضعیت را متفاوت میکنند. طی سالها ما واکنشهای بسیاری منفیای نسبت به اظهارات سارتر شاهد بودهایم و این اثر نشان میدهد که او به نظرات ما نزدیکتر شده است. در هر صورت این کتاب اثر بسیار مهمی است».
در بخشهایی از این کتاب، نظرات سارتر و گفتوگوهای مابین لوی و او مورد تحلیل قرار گرفته و ضمنا متن کامل ۱۲ گفتوگوهای آنها نیز منتشر شده است.
نسخهی انگلیسی این کتاب از سوی دانشگاه شیکاگو روانهی بازار نشر شده است. این انتشارات پیش از این آثار فلسفی، درام و داستانی همچون «خانوادهی احمقها» را از ژان پل سارتر منتشر کرده بود.
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