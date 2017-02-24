به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ستاد خبری ششمین جشنواره مد ولباس فجر، در این نشست هانیه ابری مدرس دانشگاه و طراح پارچه توضیحاتی درباره مبانی واصول نظری و مبانی واصول طراحی ارایه کرد.

این مدرس با اشاره به شناخت مقوله هایی که در طراحی پارچه باید به آن توجه داشت گفت: طراح در مرحله نخست باید اثر کهن را بشناسد، سپس با تاریخ پارچه ونساجی در ایران آشنا شود؛ این رویکردها موجب می شود که طراحان بتوانند به راحتی کاربرد ترکیب بندی فرم ها را شناسایی کنند، در شاهنامه فردوسی شناسایی فرم ها وترکیب بندی آنها به پیشدادیان نسبت داده شده است.

وی افزود: طراحی پارچه قدمت طولانی دارد وجز نخستین وارزشمندترین هنرها است. در گذشته مالیات وخراج با پارچه پرداخت می شد.

این مدرس با اشاره به جایگاه طراح پارچه گفت: زمانی هنرمند می تواند پارچه ای را تولید کند که تک بعدی به هنر طراحی نگاه نکند بلکه به جامعه، دین و... هم توجه داشته باشد. خطوط، رنگ ونقوش نقش بسیاری در شناسایی تاریخ تولید پارچه ها دارند.

ابری درباره مباحث اصول عملی گفت: مهم ترین ویژگی این بخش تمرین وتکرار است، این دو عنصر موجب افزایش خلاقیت هنرمند می شود.

در ادامه این نشست ابری درباره تصاویر پارچه های دوره ساسانی که نشانه بارز آن قاب ها ورشته های مروارید بودندوهمچنین ویژگی های نقوش دوره صفوی وتیموری توضیحاتی ارائه داد.

این مدرس درباره دسته بندی نقوش، رنگ ها ودیگر مواردی که در طراحی پارچه وجود دارد توضیحاتی دادو گفت : این دسته بندی ها به گیاهی، جانوری، هندسی، اساطیری و... تقسیم بندی می شود. نمونه های بسیار زیبای تکرار را می توان در پارچه های تاریخی که شامل ویژگی های برگشتی، چرخشی و... است مشاهده کرد، اگر ما به رنگ ها توجه داشته باشیم در کار هنری می توانیم چند پله صعود کنیم.

وی با بیان اینکه طراح باید مهارت خود را افزایش دهد گفت: اگر اسم ما طراح است باید صاحب ایده ونو آوری باشیم. یک طراح پارچه باید نسبت به نرم افزارهای کار خود شناخت و آگاهی داشته باشد.