به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دیجیتال ترندز، ناسا قصد دارد تا ۲۰۳۰ میلادی فضانورد به مریخ بفرستد. این در حالی است که این سازمان فضایی قصد دارد با کاهش بار فضاپیما تا حد ممکن از هزینه ها بکاهد.

در همین راستا دانشمندان مشغول بررسی راه های مختلفی هستند تا کالا و مواد مورد نیاز را در مریخ بسازند. به این ترتیب فضانوردان دیگر مجبور نخواهند بود کالاها و مواد غذایی مورد نیاز را با خود حمل کنند.

برای دستیابی به این مهم، سازمان ناسا با پروفسور سودیپتا سیل، استاد دانشگاه مرکزی فلوریدا مشغول تحقیق روی خاک مریخ هستند. آنها امیدوارند راهی برای استخراج فلزات از خاک سیاره بیابند. مرحله بعدی استفاده از مواد به دست آمده برای تولید ابزار و اجزای ساختاری با استفاده از چاپگرهای سه بعدی است.

کوین گروسمن یکی از کارآموزان ناسا می گوید: سنگپوش های روی سیارات صخره ای از اکسید فلزات ساخته شده اند. با الکترولیز کردن این ترکیبات می توان خاک را به فلز خالص و اکسیژن تبدیل کرد. این فرایند شامل ذوب کردن خاک در دمای ۳ هزار درجه فارنهایت است.

به گفته گروسمن هر دو این مواد برای خانه سازی در مریخ یا ماه ضروری هستند.

همچنین این پروژه بر روی قابلیت چاپ سه بعدی فلزات به صورت بخش های ساختاری یا ابزار های کوچک تمرکز کرده است. پروژه های آتی احتمالا روی بهبود آلیاژها و تبدیل آن به فلزات پایه مانند سیلیکون خالص متمرکز خواهد بود. با این روش می توان دستگاه های الکترونیک در فضا ساخت.