به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله محمد نقی لطفی در خطبه های نماز جمعه شهر ایلام اظهار داشت: اقتصاد مقاومتی ریشه در هویت دینی ما دارد با توجه به گسترش تحریم‌های بی‌سابقه دشمن علیه جمهوری اسلامی مسئله اقتصاد مقاومتی به صورت جدی و گسترده از سوی مقام معظم رهبری اعلام شد.

نماینده ولی فقیه در استان ایلام گفت: رهبر معظم انقلاب برای تحقق اقتصاد مقاومتی و نجات اقتصاد کشور، اصلاح الگوی مصرف، کار و اشتغال، مصرف کالاهای داخلی و استفاده از همه ظرفیت‌ها در کشور مطرح کردند.

لطفی تصریح کرد: اقتصاد مقاومتی بر خلاف تفسیرهای غلط و ناروا محدودیت‌سازی نیست بلکه می‌تواند ظرفیت‌های زیادی را برای کشور ایجاد کند بنابراین اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی یک ضرورت است بلکه باید بدانیم اقتصاد مقاومتی ریشه در فرهنگ اسلامی دارد.

وی ادامه داد: انقلاب اسلامی در راستای ایجاد امنیت و آرامش در زندگی و عدالت اجتماعی و مبارزه با تبعیض و بی‌عدالتی پدید آمد، ملت ایران برای حفظ و استمرار نظام اسلامی همه خطرات و تهدیدات نظامی ، اقتصادی و امنیتی به جان خریدند و برای حفظ دستاوردهای انقلاب و نظام هیچ چیز کم نگذاشتند جای بسی تاسف است کشوری که از نظر نیروی انسانی و منابع غنی نفت و گاز و معادن در ردیف ثروتمندترین کشورهای جهان است مردم آن در وضعیت بد اقتصادی و معیشتی باشند.

امام جمعه ایلام اضافه کرد: اقتصاد مقاومتی در مقابل تهدید دشمن، سبب ظرفیت‌سازی و حرکت در مسیر نهادینه شدن این فرهنگ است.

وی ادامه داد: با مطالعه سیره پیامبر اعظم در می‌یابیم که یکی از ابعاد زندگی رسول خدا موضوع اقتصاد مقاومتی بوده است، سیره رسول خدا سراسر ساده زیستی و پرهیز از هرگونه اسراف و تبذیر بود چنانچه پیرامون شخصیت پیامبر اینگونه نقل می‌کنند در زندگی ساده زیستی را انتخاب کرده بود و به همین جهت با اسراف و رفاه طلبی به شدت مبارزه می‌کرد حتی هدیه پیامبر به افراد رفاه طلب یک زمین خشک و بی علف بود که از آنها می‌خواست که آن را آباد کنند.

هرگز نباید از اهمیت حمایت سیاسی از مردم فلسطین غافل بود

وی ادامه داد: رهبر انقلاب در بخشی از بیانات خود بر این نکته تاکید کرد که هرگز نباید از اهمیت حمایت سیاسی از مردم فلسطین غافل بود، ایشان فرمودند ملت‌های مسلمان و آزادی خواه با هر سلیقه و روش می‌توانند در یک هدف گرد هم آیند و آن تلاش برای آزادی فلسطین است، ایشان می‌فرمایند آزادی فلسطین هدفی است که با وجود تفاوت‌ در بینش‌ها، سلیقه‌ها و نگرش‌ها نمی‌توان چشم بر آن بست.

نماینده ولی فقیه در استان ایلام گفت: بیانات ارزشمند و مهم رهبر معظم انقلاب در ششمین کنفرانس بین‌المللی حمایت از انتفاضه فلسطین با شعار همه با هم حمایت از فلسطین، در راستای اهمیت مسئله فلسطین و مقاومت بود، اساسا مسئله فلسطین همواره یکی از دغدغه‌های نظام مقدس جمهوری امام و رهبری بوده است و پس از پیروزی انقلاب اسلامی مقاومت در برابر اشغالگری، تجاوز رژیم اسرائیل در جهان اسلام تجلی و تبلور یافت و همواره مقاومت اسلامی در مبارزه با رژیم فاسد و جعلی صهیونیستی توانایی و کارآمدی خود را به نمایش گذاشت و همین کارآمدی و مقاومت سبب شد رژیم صهیونیستی و قدرت‌های حامی آن شکست‌های بزرگی تجربه کنند.

لطفی تصریح کرد: اصولا این نگرش رهبر حکیم انقلاب نشانگر بینش و رویکرد راهبردی درباره فلسطین به عنوان یکی از مسائل اصلی جهان اسلام است و می‌تواند نماد وحدت مسلمانان و اتحاد جهان اسلام است.

خطیب جمعه ایلام همچنین با اشاره به ایام شهادت حضرت فاطمه زهرا (س) گفت: این ایام فرصتی برای بیان و معرفی ابعاد شخصیت آن حضرت است.