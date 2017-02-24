به گزارش خبرگزاری مهر، معصومه ابتکار در شانزدهمین نمایشگاه بین‌المللی محیط زیست با بیان اینکه دولت موظف است فضا و شرایط را برای فعالان و مردم در این عرصه مهیا کند، اظهار داشت: عنوان اقتصاد سبز و اقتصاد مقاومتی را سه سال است که برای نمایشگاه محیط زیست حفظ کرده‌ایم.

وی افزود: اقتصاد سبز جزء برنامه‌های رئیس جمهور بوده و سعی کرده‌ایم فعالیت‌های اقتصادی را در جهت بهبود شرایط محیط زیست توسعه دهیم و نمایشگاه بین‌المللی محیط زیست فرصتی است تا صنایع و فناوری‌هایی که در حوزه محیط زیست فعالیت می‌کنند آثار خود را عرضه کنند و با هم تبادل تجربه داشته باشند.

رئیس سازمان حفاظت محیط زیست با اشاره به اینکه تجارت، اقتصاد و محیط زیست محورهای نمایشگاه امسال محیط زیست است، گفت: ۲۰ کشور خارجی در نمایشگاه محیط زیست حضور دارند، حضور قوی بین‌المللی باعث ایجاد رقابت در حوزه فناوری‌های سبز به ویژه در زمینه‌های مدیریت پسماند، مدیریت انرژی، بهینه سازی انرژی و انرژی‌های نو خواهد شد.

ابتکار اضافه کرد: نمایشگاه محیط زیست فرصتی برای ارائه پیشرفت‌ها و دستاوردها است، سازمان های مردم نهاد حضور پر شوری در نمایشگاه امسال خواهند داشت، همچنین جایگاه رسانه ها بسیار پررنگ دیده شده است.

وی افزود : کارگروه‌های تخصصی در موضوعات مختلف از جمله انرژی های نو، فناوری‌های سبز و مدیریت پسماند در سطح ملی و بین‌المللی برگزار خواهد شد.

رئیس سازمان حفاظت محیط زیست با اشاره به نشست ها و کارگاه های آموزشی با نمایندگان کشورهای پیشرو در عرصه زیست محیطی طی برگزاری نمایشگاه بین‌المللی محیط زیست گفت : امسال مهمانان خاص ملی و بین‌المللی خواهیم داشت.

ابتکار با تشکر ویژه از حضور وزیر امور خارجه در مراسم امروز، افزود: از دکتر ظریف و همکاران‌شان که زمینه‌ همکاری‌های بیشتر بین‌المللی در حوزه محیط زیست را با توافق برجام فراهم کردند، تشکر می‌کنم. در نتیجه این ارتباطات بین‌المللی، سرمایه‌گذاری، انتقال فناوری و تبادلات بین‌المللی برای ایران فراهم شده است.

وی با تاکید بر اینکه محیط زیست مساله‌ای نیست که در سطح محلی و منطقه‌ای باقی بماند، گفت: محیط زیست مساله‌ای است که نیاز به همکاری جهانی ندارد. امیدواریم سازمان ملل نیز برای کمک به ما گام‌های جدی بردارد تا نسبت به حل معضلاتی مثل پدیده گردوغبار که ناشی از تغییر اقلیم و ناامنی‌های منطقه است، اقداماتی صورت گیرد.

ابتکار با اشاره به این‌که در زمینه‌ مدیریت پسماند نیز نیاز به فناوری‌های نوین، سرمایه‌گذاری و تبادلات بین‌المللی داریم، اظهار کرد: حفاظت از دریاها، حفاظت از عرصه‌های تنوع‌ زیستی ایران از جمله مواردی است که نیاز داریم مردم و سازمان‌های مردم‌نهاد در این مسائل ورود کنند.

معاون رئیس جمهوری با بیان اینکه ایران یکی از کشورهایی است که به لحاظ تنوع زیستی در جایگاه بالایی قرار دارد، گفت: در این زمینه جزو ۲۰ کشور جهان هستیم که علاوه بر داشتن عرصه‌های حفاظت شده، با اهمیت گونه‌های مهمی چون یوزپلنگ، پلنگ و گورخر، گونه‌های ارزشمند پرندگان، آبزیان و گونه‌های ارزشمند گیاهان دارویی داریم. این تنوع زیستی نیازمند اهمیت و تلاش است.

ابتکار در ادامه با اشاره به ابلاغ سیاست‌های کلی محیط زیست توسط مقام معظم رهبری، افزود: این سیاست‌ها نوعی همگرایی در حوزه محیط زیست در سطح کشور ایجاد کرده است. علاوه بر این ما دولتی داریم که با وجود بحران‌های اقتصادی و اجتماعی محیط زیست را در اولویت قرار داده‌ایم. در این فضا با کمک مردم تلاش می‌کنیم در زمینه‌ بهبود کیفیت محیط زیست حرکت کنیم.

وی همچنین از هنرمندان حاضر در مراسم قدردانی کرد و گفت: از این هنرمندان که در زمینه محیط زیست پیشرو هستند تشکر می‌کنم.

ابتکار در ادامه با بیان اینکه حدود ۳۵ تا ۴۰ هزار کشور خارجی در شانزدهمین نمایشگاه بین‌المللی محیط زیست حضور دارند، ادامه داد: در ۵۰ درصد غرفه‌ها یا شرکت‌کنندگان از کشورهای خارجی هستند یا با همکاری‌های بین‌المللی وجود دارد. بنابراین نمایشگاه امسال به معنای واقعی نمایشگاه بین‌المللی است.

رئیس سازمان حفاظت محیط زیست در پایان اظهار کرد: نشست‌های تخصصی در حاشیه شانزدهمین نمایشگاه بین‌المللی محیط زیست برگزار می‌شود که امیدواریم زمینه مبادلات فرهنگی، علمی و فناوری را فراهم کند.