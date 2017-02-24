به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دفتر امام جمعه ابهر، حجت‌الاسلام جعفر رحیمی در خطبه‌های این هفته نمازجمعه ابهر به برگزاری ششمین کنفرانس بین‌المللی حمایت از انتفاضه فلسطین اشاره کرد و افزود: در اهمیت ششمین کنفرانس بین‏ المللی حمایت از انتفاضه فلسطین همین بس که رهبری معظم انقلاب شخصا در مراسم افتتاحیه این اجلاس حضور یافتند و ضمن ایراد سخنان بسیار مهم، راهبردی و اساسی، شفاف‏تر از هر زمانی پرده از روی قصه پرغصه جهان اسلام و اندوه جانکاه مظلومیت این ملت صبور برداشتند.

وی با یادآوری اینکه قریب به هفت دهه است که بشریت شاهد بی‏ سابقه‏ ترین ظلم تاریخ، آن‏هم در منظر مدعیان حقوق بشر است، تصریح کرد: در هیچ برهه ‏ای از تاریخ، هیچ‏ یک از ملت‌های جهان با چنین اقدام ظالمانه‌ای مواجه نبوده‏اند که در یک توطئه ‏ای فرامنطقه ‏ای، کشوری به‏ طور کامل اشغال و ملتی از خانه خود رانده شود. هفتاد سال است که دوست‏ نمایان دروغین به بهانه صلح و سازش، ملت مظلوم فلسطین را به‏ سان توپی از این اجلاس به آن اجلاس بین ‏المللی پاس می‏ دهند و از این رهگذر، این ملت مظلوم فلسطین است که همچنان در آتش فتنه ‏انگیزی و جنایات اسرائیل می‏سوزد.

امام جمعه ابهر ادامه داد: آنچه بیش از هر چیز دل‌ها را به درد می ‏آورد، همراهی برخی کشورها و دولت‌های به ‏اصطلاح عربی و اسلامی منطقه است، آنان که به‏ ظاهر فریاد دوستی با ملت فلسطین سر می ‏دهند اما به‏ واقع پای سفره سازش و دریوزگی و بلکه جیره‏ خواری رژیم صهیونیستی و حامیان بین‏ المللی آن به‏ ویژه شیطان بزرگ آمریکا می‏ نشینند و این روزها وقیحانه از صلح و سازش و رفاقت آشکار با این غده سرطانی جهان اسلام دم می‏زنند.

رحیمی افزود: سال‌ها است که متأسفانه با توطئه مرموز مثلث شوم آمریکا، انگلیس و اسرائیل و میدان‏داری و پشتیبانی همه ‏جانبه رژیم وهابی و سلفی آل‏سعود، آتش فتنه جنگ نیابتی در منطقه برافروخته شده است. آتش فتنه ‏ای که تکفیر و داعش پرچم‌دار آن بوده و ضمن نشان دادن چهره‏ای خشن از اسلام، بیش از هر زمان دیگری رژیم صهیونیستی را در حاشیه امن قرار داده است. به‏راستی از فتنه مسلمان‏ کشی به بهانه ‏های واهی قومی و مذهبی، چه کسانی بیشترین سود را م ی‏برند.

امام جمعه ابهر در ادامه، یکی از اصول رسالت انبیا را اصل تربیت جامعه و دعوت به خدای یگانه و آئین آسمانی دانست و تصریح کرد: انبیای الهی با انواع روش‌های تربیتی در فکر تربیت جامعه بودند تا جامعه رنگ خدایی بگیرد. چون در آستانه شهادت فاطمه زهرا (س) قرار گرفته‌ایم باید نکات تربیتی از اصول تربیتی اسلام و زندگی فاطمی را فرا بگیریم که به عنوان شاه‌کلیدهای طلایی زندگی است و یکی از آن کلید واژه‌ها در تربیت الهی و زندگی فاطمی، مسئله خوش‌خلقی است. خوش خلقی سرمایه بی‌هزینه‌ای است که با بودنش زندگی آرام و گوارا،و در نبودنش زندگی پر از تنش و تلخی است.

رحیمی تاکید کرد: صداقت، رمز اعتماد مردم به مسئولان است، لذا مسئولان باید با مردم صادق بوده و صداقت را در ارایه گزارش‌های خود سرلوحه قرار دهند.

وی با یادآوری اینکه نکته دوم در زندگی فاطمی، صداقت بود، افزود: یکی از اصلی‌ترین پایه‌های زندگی مشترک اعتماد متقابل است و اعتماد متقابل یعنی اینکه زن و شوهر در رفتار و گفتار یه یکدیگر اطمینان داشته و نسبت به هم شک و تردید نداشته باشند و مسئله دروغ یکی از اصلی‌ترین عواملی است که می‌تواند اعتماد متقابل را از بین ببرد.