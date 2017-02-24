به گزارش خبرنگار مهر، محمد حاج‌رسولیها شامگاه جمعه در آیین کلنگ‌زنی پروژه آب‌رسانی به اراضی کشاورزی خان احمد و امامزاده جعفر(ع) با اشاره به میزان مطلوب بارشها در چند روز گذشته افزود: در این بارشها در حوزه خلیج فارس و دریای عمان میزان بارش‌ها از ۱۳۱ میلیمتر به ۲۲۸ میلیمتر افزایش یافته است.

وی بیان داشت: در این مناطق بارشها رشد ۹۷ میلیمتری داشته است.

حاج رسولیها تصریح کرد: در استانهای فارس و بوشهر نیز افزایش بارش باران را داشتیم که در این مناطق بارشها از ۱۳۸ میلیمتر به ۱۹۶ میلیمتر افزایش یافته است.

وی با بیان اینکه این میزان بارش رشد ۴۲۳ درصدی را در این مناطق نشان می دهد، گفت: با ورود این سامانه پربارش در هفته گذشته میزان بارندگی از ۸۸ میلیمتر به ۱۳۷ میلیمتر افزایش یافته است.

حاج رسولیها افزود: بیش از ۵۶ درصد بارندگیهای سال جاری را طی چهار روز اخیر داشتیم که این بارندگی‌ها باعث تامین آب شرب یکسال اخیر هرمزگان شده است.