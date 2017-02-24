هفته بیست و هفتم کورس اسبدوانی پاییزه گنبد برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، در هفته بیست و هفتم این رقابت‌ها عصر جمعه ۵۲ راس اسب از نژادهای ترکمن، دوخون و تروبرد داخلی در هفت دور هزار، هزار و ۲۰۰ و هزار و ۶۰۰ متری با یکدیگر به رقابت پرداختند که در پایان ۷۸ میلیون و ۷۵۰ هزار تومان جایزه نقدی به صاحبان اسب‌های اول تا سوم کورس‌های هفت گانه اهدا شد.

در دور اول اسب‌های ترکمن دو ساله با امتیاز مبتدی به مسافت هزار متر با یکدیگر به رقابت پرداختند که امین محمدی با اسب پشوتن زودتر از خط پایان گذشت و اسحاق یزدانی با اسب گزباشی و ابوطالب چاریزاده با اسب هما به ترتیب دوم و سوم شدند.

رقابت دور دوم میان اسب‌های دوخون دو ساله با امتیازی مبتدی و نبرده به مسافت هزار و ۲۰۰ متر بود که جواد آچاک با اسب یوتاب عنوان اول را به دست آورد و عیدمحمد غراوی با اسب تیش گل و ستار مهرانی با اسب نیتروژن به ترتیب مقام‌های دوم و سوم را کسب کردند.

در دور سوم اسب‌های تروبرد داخلی دو ساله و هشت تا ۱۲ امتیازی به مسافت هزار و ۲۰۰ متر با یکدیگر رقابت کردند که بنیامین جرجانی با اسب اس ای فرمول موفق به کسب مقام اول شد و آرمین آق آتابای با اسب اکشن هج و آق اویلی بشگرد با اسب میلواکی به ترتیب مقام‌های دوم و سوم را به دست آوردند.

رقابت در دور چهارم میان اسب‌های دوخون دو ساله و ۱۶ تا ۲۰ امتیازی به مسافت هزار و ۲۰۰ متر شکل گرفت که نورمحمد بهادر با اسب الیشیبا زودتر از خط پایان عبور کرد و بنیامین جرجانی با اسب آل ویوا و آق اویلی بشگرد با اسب اسپرینگ به ترتیب دوم و سوم شدند.

در دور پنجم اسب‌های تروبرد داخلی سه و چهار ساله با امتیاز هندیکاپ به مسافت هزار و ۶۰۰ متر با یکدیگر رقابت کردند که نورمحمد بهادر با اسب الدرادو نخستین نفر از خط پایان عبور کرد و کمال دالیجه عطا با اسب هچ دیو و آق اویلی بشگرد با اسب سابرینا نفرات دوم و سوم از خط پایان گذشتند.

در دور ششم اسب‌های دوخون سه و چهار ساله با امتیاز هندیکاپ به مسافت هزار و ۶۰۰ متر با یکدیگر به رقابت پرداختند که آرمین آق آتابای با اسب بای بای موفق به کسب مقام اول شد و بنیامین جرجانی اسب کومانچی و جواد آچاک با اسب فرنیا به ترتیب مقام‌های دوم و سوم را کسب کردند.

در دور هفتم و پایانی اسب‌های دوخون سه ساله و صفر تا ۶ امتیازی به مسافت هزار و ۶۰۰ متر با یکدیگر رقابت کردند که جواد آچاک با اسب خان یلمه موفق به کسب مقام اول شد و آق اویلی بشگرد با اسب گل آی (۲) و آرمین آق آتابای با اسب نسل خان به ترتیب دوم و سوم شدند.

لازم به ذکر است؛ هفته‌های بیست و هشتم و بیست و نهم رقابت‌های کورس اسبدوانی پاییزه گنبد، ۱۲ و ۱۳ اسفند در مجموعه سوارکاری این شهرستان برگزار خواهد شد.

مدیریت برگزاری رقابت‌های کورس اسبدوانی در گلستان پس از حدود دو دهه به استان واگذار شد و در این فصل هیئت سوارکاری شهرستان گنبدکاووس به عنوان مجری این رقابت‌ها را برگزار می‌کند.

مسابقات کورس اسبدوانی در استان گلستان هر ساله در شهرستان‌های گنبدکاووس، آق قلا و بندرترکمن برگزار می‌شود و علاقمندان بسیار زیادی را به مجموعه‌های سوارکاری این سه شهرستان می‌کشاند.