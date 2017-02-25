به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ستاد امور رسانه‌ای و خبری سی‌اُمین نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران، کمیته روابط عمومی سی‌اُمین نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران در نظر دارد شعار این دوره از نمایشگاه را از طریق فراخوان عمومی و با مشارکت فعالان حوزه فرهنگ انتخاب کند.

علاقه‌مندان برای ارایه پیشنهادات خود می‌توانند تا تاریخ ۲۰ اسفند ماه نسبت به ارسال شعارهای پیشنهادی خود را به آدرس الکترونیکی PR@tibf.ir اقدام کنند. هر فرد تنها می‌تواند دو شعار پیشنهاد دهد. همچنین به پیشنهاد برتر جایزه‌ای نفیس اهدا خواهد شد.

بر اساس این گزارش، سی‌اُمین نمایشگاه کتاب تهران از تاریخ ۱۳ تا ۲۳ اردیبهشت ماه در شهر آفتاب برگزار خواهد شد.