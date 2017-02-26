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۸ اسفند ۱۳۹۵، ۲۰:۲۵

 رئیس ستاد بازسازی عتبات عالیات کرمانشاه خبر داد:

ساخت در صحن سرداب امام زمان(عج) و نیم ضریح خیمه حضرت زینب(س)

ساخت در صحن سرداب امام زمان(عج) و نیم ضریح خیمه حضرت زینب(س)

کرمانشاه- رئیس ستاد بازسازی عتبات عالیات استان کرمانشاه گفت: هم اکنون دو پروژه ساخت در صحن سرداب امام زمان (عج) در سامرا و نیم ضریح خیمه حضرت زینب(س) در کربلا را در دستور کار داریم.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت السلام سیدمحمد حسین ضیغمیان شامگاه یکشنبه در جلسه شورای اسلامی شهر کرمانشاه اظهار داشت: برای حفظ حیات دین باید به شعائر دین توجه کنیم و هر یک از مسلمین در هر جایی که باشند باید شعائر دین را زنده نگه دارند.

وی با اشاره به پروژه‌های ستاد عتبات عالیات گفت: هم اکنون پروژه ساخت درب صحن سرداب امام زمان (عج) در سامرا را در دستور کار داریم و برای اتمام این پروژه نیاز به حمایت عاشقان اهل بیت(ع) داریم.

رئیس ستاد بازسازی عتبات عالیات استان کرمانشاه بیان کرد: پروژه ساخت نیم ضریح خیمه حضرت زینب(س) در کربلا  در دست اقدام است و برای اتمام کار نیاز به مساعدت و حمایت داریم.

حجت السلام ضیغمیان افزود: افراد مختلف از ائمه مساجد و...  آنچه در توان داشتند برای اتمام دو پروژه درب صحن سرداب امام زمان (عج) در سامرا و پروژه ساخت نیم ضریح خیمه حضرت زینب(س) در کربلا کمک کردند و از اعضای شورا خواستاریم در حد وسع خود برای اتمام این پروژه ها کمک و مساعدت نمایند.

وی ابراز امیدواری کرد: استان کرمانشاه پس از اتمام دو پروژه درب صحن سرداب امام زمان (عج) در سامرا و پروژه ساخت نیم ضریح خیمه حضرت زینب(س) در کربلا، پروژه‌های بزرگتری را بگیریم.

حجت السلام ضیغمیان افزود: امام علی(ع) فرمودند " هرکس از فرصت استفاده کند از غصه در امان می ماند" و فرصتی فراهم شده تا برای آخرت خود توشه برچینیم.

کد مطلب 3918224

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