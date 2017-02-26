ساخت در صحن سرداب امام زمان(عج) و نیم ضریح خیمه حضرت زینب(س)

به گزارش خبرنگار مهر، حجت السلام سیدمحمد حسین ضیغمیان شامگاه یکشنبه در جلسه شورای اسلامی شهر کرمانشاه اظهار داشت: برای حفظ حیات دین باید به شعائر دین توجه کنیم و هر یک از مسلمین در هر جایی که باشند باید شعائر دین را زنده نگه دارند.

وی با اشاره به پروژه‌های ستاد عتبات عالیات گفت: هم اکنون پروژه ساخت درب صحن سرداب امام زمان (عج) در سامرا را در دستور کار داریم و برای اتمام این پروژه نیاز به حمایت عاشقان اهل بیت(ع) داریم.

رئیس ستاد بازسازی عتبات عالیات استان کرمانشاه بیان کرد: پروژه ساخت نیم ضریح خیمه حضرت زینب(س) در کربلا در دست اقدام است و برای اتمام کار نیاز به مساعدت و حمایت داریم.

حجت السلام ضیغمیان افزود: افراد مختلف از ائمه مساجد و... آنچه در توان داشتند برای اتمام دو پروژه درب صحن سرداب امام زمان (عج) در سامرا و پروژه ساخت نیم ضریح خیمه حضرت زینب(س) در کربلا کمک کردند و از اعضای شورا خواستاریم در حد وسع خود برای اتمام این پروژه ها کمک و مساعدت نمایند.

وی ابراز امیدواری کرد: استان کرمانشاه پس از اتمام دو پروژه درب صحن سرداب امام زمان (عج) در سامرا و پروژه ساخت نیم ضریح خیمه حضرت زینب(س) در کربلا، پروژه‌های بزرگتری را بگیریم.

حجت السلام ضیغمیان افزود: امام علی(ع) فرمودند " هرکس از فرصت استفاده کند از غصه در امان می ماند" و فرصتی فراهم شده تا برای آخرت خود توشه برچینیم.