به گزارش خبرنگار مهر، خبری که پیش از بازی حساس سرخپوشان برابر الوحده امارات در هفته دوم لیگ قهرمانان آسیا روی سایت باشگاه پرسپولیس منتشر شد، تعجب اکثر هواداران را به همراه داشت. بر اساس اعلام باشگاه پرسپولیس، علی علیپور و رامین رضائیان به خاطر تصمیم انضباطی برانکو ایوانکوویچ از اردوی سرخپوشان کنار گذاشته شدند و باید به تهران برگردند.

علت اصلی این تصمیم برانکو و اخراج این دو بازیکن، درگیری لفظی آنها در تمرین و ادامه آن در بیرون از زمین بوده است. با این حال این تنها مورد بی نظمی رضائیان در اردوی پرسپولیس در عمان و امارات نبود.

رضائیان هفته گذشته و پیش از بازی با الهلال عربستان در هفته اول لیگ قهرمانان آسیا در هتل محل اقامت سرخپوشان در مسقط، با محسن مسلمان و مهدی طارمی هم درگیری لفظی جزیی پیدا کرد که این درگیری هم از چشم برانکو پنهان نماند.

سرمربی پرسپولیس حتی تا کنار گذاشتن رضائیان از ترکیب اصلی بازی با الهلال هم پیش رفت ولی در نهایت با وساطت و مشورت دیگران، رضائیان در ترکیب قرار گرفت.

این رفتار رضائیان ادامه یافت تا روز یکشنبه در آخرین تمرین سرخپوشان در دبی مقابل چشمان اعضای کادر فنی و بازیکنان با علی علیپور درگیری لفظی پیدا کرد. اگر اقدام به موقع کریم باقری نبود، ممکن بود حتی کار به زد و خورد نیز کشیده می شد.

علیپور و رضاییان درگیری لفظی خود را در بیرون از زمین و پس از پایان تمرین هم ادامه دادند و همین امر بر شدت عصبانیت برانکو افزود. سرمربی سرخپوشان که از رفتارهای چند ماه اخیر بازیکن ملی پوشش دل خوشی نداشت فرصت را مناسب دید و به مسئولان باشگاه اعلام کرد رضاییان و علیپور باید به ایران برگردند.

ایوانکوویچ برای اینکه نشان دهد چقدر در تصمیمش استوار است تاکید کرد باید همین امشب برای آنها بلیت برگشت تهیه شود و مسئولان باشگاه بلیت را هم باید به وی نشان دهند. با وجود پادرمیانی برخی مسئولان و صحبت های تلفنی که طاهری با برانکو انجام داد وی راضی به بخشش این دو بازیکن نشد.

هرچند رامین رضاییان از زمانی که پیراهن پرسپولیس را برتن کرده مشکلاتی را برای این تیم و سرمربی آن ایجاد کرده است اما علی علیپور بازیکن آرامی بود و این بار او قربانی درگیری لفظی با رضاییان شد.