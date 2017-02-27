وضعیت جوی و ترافیکی جاده های کشور/گیلان بارانی است

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ رحمانی افزود: طبق آخرین گزارش‌های دریافتی از مرکز کنترل ترافیک راه‌های کشور، هم ‌اکنون در باند جنوبی آزادراه کرج - تهران از پل فردیس تا پل کلاک و باند جنوبی آزادراه کرج‌ - قزوین از ترمینال شهید کلانتری تا پل فردیس ترافیک نیمه‌سنگین گزارش شده است.

وی ادامه داد:‌ بر همین اساس در سایر جاده‌ها و معابر کشور وضعیت ترافیکی عادی و روان گزارش شده است.

رئیس پلیس مرکز کنترل ترافیک راه‌های کشور تصریح کرد: در استان‌های گیلان و سیستان و بلوچستان در اکثر محورها بارش باران و در استان اردبیل در اکثر محورها مه گرفتگی و کاهش دید گزارش شده است.

سرهنگ رحمانی گفت: در سایر راه‌ها و محورهای مواصلاتی کشور وضعیت جوی آرام گزارش شده است.