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۹ اسفند ۱۳۹۵، ۱۰:۱۳

گزارش پلیس راه؛

وضعیت جوی و ترافیکی جاده های کشور/گیلان بارانی است

وضعیت جوی و ترافیکی جاده های کشور/گیلان بارانی است

رئیس پلیس مرکز کنترل ترافیک راه‌های کشور با تشریح آخرین وضعیت راه‌های مواصلاتی کشور، گفت: در حال حاضر شاهد باراش باران در استان گیلان هستیم.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ رحمانی افزود: طبق آخرین گزارش‌های دریافتی از مرکز کنترل ترافیک راه‌های کشور، هم ‌اکنون در باند جنوبی آزادراه کرج - تهران از پل فردیس تا پل کلاک و باند جنوبی آزادراه کرج‌ - قزوین از ترمینال شهید کلانتری تا پل فردیس ترافیک نیمه‌سنگین گزارش شده است.

وی ادامه داد:‌ بر همین اساس در سایر جاده‌ها و معابر کشور وضعیت ترافیکی عادی و روان گزارش شده است.

رئیس پلیس مرکز کنترل ترافیک راه‌های کشور تصریح کرد: در استان‌های گیلان و سیستان و بلوچستان در اکثر محورها بارش باران و در استان اردبیل در اکثر محورها مه گرفتگی و کاهش دید گزارش شده است.

سرهنگ رحمانی گفت: در سایر راه‌ها و محورهای مواصلاتی کشور وضعیت جوی آرام گزارش شده است.

کد مطلب 3918456

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