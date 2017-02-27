عملکرد بد برخی دستگاه ها در واگذاری پروژه های دولتی به بخش خصوصی

به گزارش خبرنگار مهر، امید حاجتی عصر امروز دوشنبه در جلسه ستاد مقاومتی اظهار کرد: سهمیه هایی که تعیین شده بحث امروز و دیروز نیست و از ابتدای سال یکی از اولویت های اصلی دولت در سال جاری بوده و از این به بعد استفاده از ظرفیت بخش خصوصی و جلب مشارکت در تکمیل و به بهره برداری رساندن پروژه های دولتی است.

وی افزود: آن طور که باید و شاید به واگذاری پروژه ها به بخش خصوصی توجه ای نشده و باید اهتمام ویژه ای نسبت به آن داشت. برای واگذاری ها روش های متعددی داشته و دستگاه های اجرایی باید هر کدام از یک روش استفاده کنند.

اگر قرار باشد در سطح استان به اولویت های دولت توجه نکنند قطعا به مراکز و مراجع بالاتر گزارش داده می شود.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی خوزستان بیان کرد: عدم موفقیت استان را بدون هیچ چشم پوشی طبق گزارشی با کوتاهی هر دستگاه جزء به جزء به تهران اعلام می کنیم. دومین اقتصاد کشور هستیم ولی عملکرد خوزستان در واگذاری پروژه های دولتی به بخش خصوصی 17 شده است که اصلا تحت هیچ شرایطی چنین جایگاهی قابل قبول نیست چون برای هر دستگاه اجرایی طبق ارزشیابی های قبلی سهمیه ای را تعریف کردیم.

حاجتی ادامه داد: نقش و سهمی که در بهبود وضعیت ممکلت داریم را به درستی ایفا نکردیم و تحت هیچ شرایطی قابل قبول نیست. نباید در چنین جلسه استانی ای نسبت به ارائه جزئیات کار اقدام کنیم و اگر هم مشکلی بوده باید از طریق دبیرخانه تا قبل از این پیگیری می کردند.

وی عنوان کرد: کسانی که بیش از تکالیف خود واگذاری پروژه ها به بخش خصوصی را انجام دادند، معادل آن منابع که هزینه شده را به آنها اختصاص می دهیم.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی خوزستان خطاب به مدیران دستگاه های اجرایی گفت: دبیرخانه به صورت موردی ورود پیدا می کند و در صورت نیاز شما به مشاوره با حضور در جلسات به حل مسائل کمک می کند.