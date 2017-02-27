معرفی هیئت مدیره شرکت مس به دادگستری در صورت عدم برکناری مدیرعامل

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دفتر ارتباطات مردمی نماینده مردم کرمان و راور در مجلس، محمدرضا پورابراهیمی اظهار داشت: در صورت عدم اقدام توسط وزیر صنعت، معدن و تجارت در خصوص تغییر مدیرعامل شرکت مس، وزیر صنعت، مدیرعامل و اعضای هیئت مدیره شرکت مس به استناد ماده ۲۳۶ قانون آیین‌نامه مجلس به دستگاه قضایی معرفی خواهند شد.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در تشرح تذکر به وزیر صنعت، معدن و تجارت در صحن علنی مجلس با انتقاد از اینکه وضعیت شرکت ملی مس در حالت اسفباری است، گفت: دو سال است در رابطه با وضعیت تخلفات این شرکت گزارش جامعی را تهیه کرده ایم اما متاسفانه علیرغم توافقات انجام شده، وزیر به تعهدات خود عمل نکرده و این در حالی است که ادامه این وضعیت قابل تحمل و امکان پذیر نیست.

وی با انتقاد از جلسات تشریفاتی شکل گرفته توسط وزیر صنعت برای تغییر مدیرعامل شرکت مس، خاطرنشان کرد: اگر مجموعه مسئولان، مدیرعامل و اعضای هیئت مدیره شرکت مس را بر اساس قانون آئین نامه مجلس به استناد ماده ۲۳۶ به دستگاه قضایی معرفی کردند، وزیر گلایه نکند.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: مسئولیت پاسخگویی تخلفات شرکت ملی مس ایران تنها متوجه مدیرعامل نیست و اعضای هیئت مدیره و سایر مسئولان در تخلفات انجام شده پاسخگو خواهند بود.

وی بیان کرد: از رئیس مجلس خواستار پیگیری و بررسی وضعیت اسفبار شرکت ملی مس هستیم و امیدواریم برای این شرکت هرچه سریع تر تعیین تکلیف شود.