نمایشگاه بهاره در زنجان برگزار می شود

ناصر فغفوری در گفتگو با خبرنگار مهر از برگزاری نمایشگاه بهاره در اسفند ماه سالجاری در استان زنجان خبر داد و افزود: این نمایشگاه از ۱۳ اسفند ماه تا ۱۹ در مرکز استان و در سه شهرستان ابهر، خدابنده و ابهر برگزار می شود.

وی اظهار کرد: در این نمایشگاه علاوه بر عرضه کالاهای عمومی پوشاک و آجیل هم عرضه می شود.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان زنجان گفت: در نمایشگاه بهاره ۲۵۰ غرفه پیش بینی شده و هدف از برگزاری این نمایشگاه حضور تولید کنندگان و اصناف و دسترسی شهروندان زنجانی به کالاهای شب عید است.

فغفوری تاکید کرد: در این نمایشگاه اصنافی که قبلا ثبت نام کردند و توسط اتاق اصناف از نظر قیمت و کالای قاچاق رصد شدند در نمایشگاه حضور پیدا می کنند.

وی گفت: طرح نظارتی ویژه نوروز از یک اسفندماه سال‌جاری در استان زنجان شروع شده و تا پایان فروردین ماه سال آینده ادامه دارد و رسیدگی به شکایات شهروندان زنجانی در خصوص اقلام مورد نیاز از جمله کیف، کفش، شیرینی، آجیل و خدمات رستوران ها، آرایشگاه‌ها، تعمیرگاه‌های خودرو، مراکز و مجتمع‌های خدماتی، رفاهی توسط ناظرین و بازرسین انجام می شود.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان زنجان گفت: نظارت‌های طرح ویژه نوروزی در دو بخش کالا و خدمات انجام می‌شودو در این میان بازرسین به صورت محسوس و نامحسوس نظارت لازم از بازار را دارند.

وی افزود: شهروندان زنجانی می‌توانند در صورت مشاهده هر گونه تخلف از جمله گران‌فروشی، عدم درج قیمت و عدم صدور فاکتور و کم فروشی با شماره ۱۲۴ تماس بگیرند و این سامانه به صورت ۲۴ ساعته آماده دریافت و رسیدگی به شکایات مردمی است.

فغفوری تصریح کرد: سازمان صنعت و معدن استان زنجان نظارت ویژه از بازار شب عید دارد و با اصنافی که در شب عید تخلف کنند برخورد قانونی خواهد کرد.