واردات صنایع دستی از آسیای جنوب شرقی ضربه به تولیدکنندگان است

جواد محمدی فشارکی در گفت‎وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: کالاهای قاچاق صنایع‌دستی به خصوص از کشورهای آسیای جنوب شرقی از جمله هند، پاکستان، اندونزی و چین، اشتغال مولد داخلی را تحت تاثیر قرار می‌دهد و ضربات جبران ناپذیری را به تولید کنندگان داخلی در همه حوزه ها، به ویژه صنایع دستی وارد می‎کند.

وی بیان داشت: تعدادی از متصدیان عرضه کننده و فروشنده صنایع دستی قاچاق، در دفتر مدیر بازرسی و نظارت اصناف استان، پس از توجیه، ارشاد و اخذ تعهد، موارد قانونی ماده ۶۲ قانون نظام صنفی و ماده ۱۸ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز برای آنها تشریح و به آنها متذکر شدند که حداکثر تا تاریخ هفت اسفند همین امسال جهت جمع آوری هرگونه کالای قاچاق در واحدهای صنفی خود اقدام کرده و صنایع دستی داخلی را برای عرضه به شهروندان، جایگزین اقلام قاچاق خود کنند.

مدیر بازرسی و نظارت اصناف استان اصفهان تصریح کرد: با اجرای طرح ویژه بازرسی و نظارت بر اصناف، در صورت مشاهده عرضه و فروش هرگونه کالای صنایع دستی خارجی و قاچاق، نسبت به جمع آوری آنها اقدام و برخورد قانونی لازم با خاطیان انجام خواهد شد.

وی با بیان اینکه فقر فرهنگی، مادی و بیکاری از عوامل زمینه ساز تشدید قاچاق کالا در کشور است، اعلام کرد: در حالی که واردات صنایع‌دستی به کشور با تعرفه بالایی است، سودجویان با قاچاق این کالاها در پی کسب منافع خود است که بعضا شاهد ورود کالاهای بی کیفیت و حتی تقلبی و قاچاق توسط آنها هستیم، که این امر صنایع دستی ایران را فلج کرده است.