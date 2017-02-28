شبگرد فراری آران و بیدگل دستگیر شد

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ مسعود سپهوند، صبح سه شنبه در جمع خبرنگاران، اظهار کرد: فرد مذکور با نام ع-ش، معتاد به مواد مخدر صنعتی بوده که شب گذشته ساعت ۲۳ دستگیر و تحویل مقامات قضایی شد.

وی افزود: متهم، حدد دو هفته مورد پیگیری و تعقیب و گریز مداوم بوده که با همکاری نیروهای اطلاعاتی انتظامی شهرستان دستگیر شده است.

فرمانده نیروی انتظامی شهرستان آران و بیدگل تصریح کرد: مردم به شایعات فضای مجازی اهمیت ندهند، فقط اخبار موثق را مد نظر داشته باشند و در موارد مشکوک بلافاصله نیروی انتظامی را در جریان بگذارند و مطمئن باشند نیروی انتظامی با اقتدار با این موارد برخورد خواهد کرد.

وی تاکید کرد: مردم برای انتقادات و پیشنهادات با ۱۹۷ تماس حاصل نمایند و اخبار و اطلاعات را با ۱۱۰ در میان بگذارند.

گفتنی است؛ از دوهفته پیش این متهم با استفاده از فرصت با ورود به خانه ها باعث ایجاد مزاحمت و سلب آسایش روانی جامعه و شهروندان آران و بیدگل شده بود.