سفارتخانه های ایران در منطقه در هیچ شرایطی نباید بدون سفیر باشد

سیدحسین نقوی حسینی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به اداره برخی سفارت خانه های ایران در کشورهای منطقه از جمله سوریه، یمن و عمان بدون حضور سفیر با وجود گذشت چند ماه از اتمام ماموریت سفرای قبلی اظهار داشت: این سوالی است که برای ما وجود دارد که چرا این سفارتخانه ها بدون سفیر مانده است و تمایل داریم که وزارت خارجه به این سوال پاسخ دهد.

وی با بیان اینکه سفیر نماینده هر کشور در کشور میزبان است، اظهار داشت: اگر ما نماینده ای در کشور طرف مقابل به ویژه کشورهای حساس منطقه مانند سوریه نداشته باشیم، قطعا از اهداف دیپلماتیک خود عقب می مانیم.

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس تاکید کرد: وزارت امور خارجه مراقب باشد که در هیچ شرایطی سفارتخانه های ما بدون حضور سفیر اداره نشود؛ به ویژه اینکه برخی کشورهای منطقه برای ما اهمیت فوق العاده دارد؛ از جمله اینکه ما در سوریه زحمت کشیده ایم تا امنیت در منطقه برقرار شود و الان نیاز است که نماینده ما در آنجا حضور داشته باشد.

نقوی حسینی همچنین خواستار تعیین تکلیف هر چه سریع تر سفرای ایران در برخی کشورهای منطقه با توجه به وضعیت حساس کنونی شد.

گفتنی است، سفارتخانه جمهوری اسلامی ایران در سوریه و عمان ماه هاست که با وجود پایان ماموریت سفیر سابق، بدون حضور سفیر اداره می شود.

سفیر جدید ایران در یمن نیز از حدود یک سال و نیم پیش در محل ماموریت خود حاضر نشده است.