فیلم/ رونمایی از تیزر جدید «مبارک»

به گزارش خبرگزاری مهر، فیلم «مبارک» به صورت تلفیق رئال- انیمیشن به کارگردانی محمدرضا نجفی امامی و به تهیه کنندگی علی نجفی امامی ساخته شده است.

«مبارک» داستان دختری است به نام گل پری با بازی‌ الناز شاکردوست که درگیر ماجرای عروسک‌هایی می‌شود که از داستان‌های نقالی پدربزرگش وارد زندگی او شده‌اند.

عوامل فیلم عبارتند از کارگردان: محمدرضا نجفی امامی، تهیه‌کنندگان: علی نجفی امامی و علی پایاب، نویسنده: بهروز واثقی، مدیر فیلمبرداری: علیرضا برازنده، تدوین: سپیده عبدالوهاب، طراح صحنه و لباس: اصغر نژاد ایمانی، مدیر صدای بازیگران: محمد رضا علیمردانی، طراح و چهره‌پرداز: علیرضا خورشید، صدابردار: حمید اسلامی، طراح کاراکتر: حامد کمالی، ساخت عروسک: کامران خلج، طراح لباس عروسک‌ها: سحر عبدالهی، برنامه‌ریز: سید مهدی فرخ‌پور، جواد گنجی، جلوه‌های بصری: محمدرضا نجفی امامی، عکاس: آرش صادقی، مدیر تولید: مهدی مددکار، منشی صحنه: پانته‌آ حسینی، روابط عمومی: عباس وردی، مهسا بایگان، پخش: موسسه بهمن سبز حوزه هنری.