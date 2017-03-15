به گزارش خبرگزاری مهر، با اعلام مدیر پخش و بازاریابی حوزه هنری سازمان تبلیغات اسلامی فیلم سینمایی رئال- انیمیشن «مبارک» در نوروز ۹۶ نیز به اکران خود در پردیس های سینمایی و تعدادی از سینماهای سراسر کشور ادامه می دهد.

«مبارک» تاکنون بیش از ۱ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان فروش داشته است.

از روز ۷ فروردین ماه بیلبردهای خیابانی فیلم در شهر نصب می شود و تبلیغات تلویزیونی آن نیز با هماهنگی هایی که با سازمان صدا و سیما صورت گرفته شده است، از سر گرفته می شود.

همچنین نمایش این فیلم که از روز ۲۶ فوریه در سالن سنتنیال در شهر ونکوور کانادا آغاز شده است، در شهرهای دیگر کانادا ادامه پیدا می کند.

عوامل فیلم عبارتند از کارگردان: محمدرضا نجفی امامی، تهیه‌کنندگان: علی نجفی امامی و علی پایاب، نویسنده: بهروز واثقی، مدیر فیلمبرداری: علیرضا برازنده، تدوین: سپیده عبدالوهاب، طراح صحنه و لباس: اصغر نژاد ایمانی، مدیر صدای بازیگران: محمدرضا علیمردانی، طراح و چهره‌پرداز: علیرضا خورشید، صدابردار: حمید اسلامی، طراح کاراکتر: حامد کمالی، ساخت عروسک: کامران خلج، طراح لباس عروسک‌ها: سحر عبدالهی، برنامه‌ریز: سید مهدی فرخ‌پور، جواد گنجی، جلوه‌های بصری: محمدرضا نجفی امامی، عکاس: آرش صادقی، مدیر تولید: مهدی مددکار، منشی صحنه: پانته‌آ حسینی، روابط عمومی: عباس وردی، مهسا بایگان و پخش: موسسه بهمن سبز حوزه هنری.