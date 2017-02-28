به گزارش خبرنگار مهر، پیش از این و طبق دستور وزیر ارتباطات مقرر شده بود که هر ۳ ماه یکبار با هدف افزایش کیفیت خدمات ارتباطی، ارزیابی خدمات دهی اپراتورهای موبایل و اینترنت اعلام عمومی شود. این موضوع از سال گذشته به تعویق افتاد و در پیگیری خبرنگار مهر از وزیر ارتباطات در هفته گذشته، محمود واعظی باردیگر دستور به ارزیابی از کیفیت خدمات دهی اپراتورهای ارتباطی و اعلام نتیجه این ارزیابی، داد.

در این زمینه حسین فلاح جوشقانی معاون نظارت و اعمال مقررات رگولاتوری اعلام کرد: ارزیابی سال ۹۵ اپراتورهای سرویسهای ارتباطی و فناوری اطلاعات براساس مدل EFQM و با تغییر در برخی زیر معیارها، تا بیستم اسفند ادامه داشته و نتایج آن در ابتدای سال ۹۶ اعلام می‌شود.

وی درباره تغییرات انجام شده در زیرمجموعه ارزیابی گفت: با توجه به اینکه هدف از ارزیابی افزایش سطح کیفیت خدمات، نحوه سرویس‌دهی اپراتورها و رضایتمندی مشترکان است بر همین اساس وزن این معیارها در مدل EFQM بیشتر شده است.

معاون رگولاتوری افزود: در بخش اجرا نیز نفرات تیم ارزیابی تغییر و تعداد اعضای تیم نیز افزایش پیدا کرده است و زمانبندی ارزیابی برای اپراتورهایی که از نظر سطح و گستره فعالیت بزرگتر هستند، بیشتر شده است.

فلاح درباره رتبه‌بندی اپراتورها گفت: رتبه‌بندی و نتایج ارزیابی اپراتورهای ارتباطی و فناوری اطلاعات براساس سطحی که در آن رتبه کسب کرده‌اند، اعلام می‌شود.

وی همچنین از اعلام نتایج نظرسنجی سه ماهه از مردم درباره اپراتورهای ارائه دهنده خدمات اینترنت پرسرعت ثابت تا پایان سال خبر داد.