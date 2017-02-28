کسب رتبه سوم شتاب علمی جهان در دولت یازدهم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت علوم، دکتر محمد فرهادی، در اجلاس سراسری روسای دانشگاه‌ها، مراکز آموزش عالی و پژوهشگاه های کشور گفت : کسب رتبه سوم شتاب علمی جهان از دستاوردهای مهم دانشگاه ها و مراکز پژوهشی در دولت یازدهم بوده است.

وی دستاوردهای وزارت علوم در ذیل دستاوردهای کلی دولت تدبیر و امید اشاره کرد و گفت: اصول اولیه در دولت یازدهم، همکاری و تعامل هر چه بیشتر بین قوای سه‌گانه، کاهش تصدی‌گری دولت در امور، حضور همه گرایش‌ها و سلیقه‌ها در مدیریت کشور، پذیرش نقدهای منصفانه و به دور از حب و بغض، گسترش روابط با کشورهای همسایه در جهت منافع ملی، ایجاد ثبات در منطقه، عزم جدی برای ایجاد آرامش و ثبات سیاسی در داخل و تعامل سازنده با جهان است.

وزیر علوم افزود: به عنوان مثال توافق هسته ای که در تیرماه ۹۴ بین جمهوری اسلامی ایران و کشورهای موسوم به ۱+۵ به دست آمد، دستاورهای غیر قابل انکاری در حوزه های مختلف و به خصوص در وزارت علوم داشته است که افزایش دیپلماسی علم و فناوری از مهم ترین محورهای آن است.

وی به عملکرد وزارت علوم در سه سال گذشته اشاره کرد و اظهار داشت: در سه سال گذشته ۳۷۴ پروژه در دانشگاه ها و ۱۱۶ پروژه در پژوهشگاه های ما با دانشگاه ها و مراکز علمی خارج از کشور در سطح استادان تعریف شده و در حال اجراست.

فرهادی با بیان اینکه فقط در سال ۹۵-۹۴، ۱۳ هزار و ۳۱۰ مقاله مشترک بین استادان دانشگاه های داخل و خارج کشور تدوین شده است، گفت: در حال حاضر ۵۱ هزار و ۴۱۰ دانشجوی خارجی در ایران و یا در شعبات دانشگاه ها، مشغول به تحصیل هستند در حالی که روند اعزام دانشجو به خارج تقریباً به صفر نزدیک شده است.

وزیر علوم در خصوص ارتقای چشمگیر شاخص های رشد علمی و توسعه فناوری در حوزه پژوهش در دولت یازدهم، به مواردی از قبیل: کسب رتبه سوم شتاب علمی دنیا از ۲۵ به ۳، حدود سه برابر شدن درصد تولید مقالات علمی از ۰.۸ درصد به ۲.۲ درصد، رشد حدود ۴۰ درصدی دانشمندان ایرانی از ۱۷۳ به ۲۰۰ نفر، رشد ۲۰ درصدی تعداد مقالات منتشر شده در کیفی ترین مجلات دنیا (چارک اول) از ۶۵۰۰ به ۷۸۰۰ اشاره کرد.

وی گفت: رشد ۳۶ درصدی تعداد مقالات منتشر شده در مجلات ISI از ۴۰ هزار و ۷۰۰ به ۴۸ هزار و ۷۰۰، افزایش ۰.۳۷ درصدی سهم ایران در تولید علم جهانی در پایگاه ISI از ۱.۳۷ به ۱.۷۴ ، ارتقای سه پله ای رتبه علمی ایران در جهان از ۲۰ به ۱۷، افزایش تعداد دانشگاه های برترایران در رتبه بندی تایمز از ۱ به ۱۳ و افزایش تعداد دانشگاه های برتر ایران در رتبه بندی لایدن از صفر به ۱۴ از دیگر رشدهای این بخش است.

فرهادی اظهار داشت: انعقاد ۱۷ تفاهم‌نامه با وزارتخانه‌ها و دستگاه های اجرایی مانند واگذاری امور پژوهشی ۲۰ میدان بزرگ نفتی برای اولین بار به ۹ دانشگاه و پژوهشگاه، شمّه‌ای از دستاوردهای وزارت علوم در حوزه فناوری بوده است.