به گزارش خبرنگار مهر، عبدالرضا بازدار شامگاه سه شنبه در کارگروه تنظیم بازار لرستان با اشاره به اینکه در سال جاری ۳۱ میلیون قطعه جوجه ریزی در استان انجام شده است، اظهار داشت: طبق پیش بینی صورت گرفته از ۲۰ اسفندماه ۹۵ تا ۲۰ فروردین ۹۶ مقدار ۵ هزار تن گوشت مرغ وارد بازار می شود.

وی با بیان اینکه مصرف گوشت مرغ در استان در ایام عید که حدود یک ماه خواهد بود ۴ هزار تن است، تصریح کرد: یک هزار تن گوشت مرغ اضافه نیز داریم که متناسب با ورود گردشگران و مسافران در بازار عرضه می شود.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی لرستان با تاکید بر اینکه نگرانی در بحث تولید گوشت مرغ نداریم، افزود: ۱۲ کشتارگاه استان نیز برای این امر در نظر گرفته شده است.

فروش مرغ به قیمت ۷ هزار تومان در بازار

بازدار با اشاره به اینکه هزینه تولید یک کیلو مرغ ۴ هزار و ۸۰۰ تومان است، گفت: گوشت مرغ با قیمت ۷ هزار تومان به دست مصرف کننده می رسد و بنابراین تولید کننده و مصرف کننده آسیب نمی بینند.

وی با بیان اینکه محدودیتی برای توزیع مرغ منجمد در استان نیست، تصریح کرد: در حال حاضر ۳۵۰ تن مرغ منجمد در استان ذخیره شده است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی لرستان ادامه داد: فروشگاه های زنجیره ای و مصرف کنندگان عمده می توانند برای خرید مرغ منجمد از این نهاد اقدام کنند و هر کیلو مرغ منجمد با قیمت ۵۵۰۰ تومان در محل سردخانه و قیمت ۵۷۰۰ توسط فروشنده به فروش می رسد.

بازدار با اشاره به اینکه گوشت قرمز منجمد نیز در استان موجود است، اظهار داشت: برنامه داشتیم ۲۶ هزار تن گوشت قرمز در استان تولید کنیم که خوشبختانه این میزان الان به ۲۸ هزار تن رسیده است.

وی یادآور شد: به طور متوسط ۲۱ هزار تن گوشت قرمز در استان مصرف می شود.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی لرستان با بیان اینکه باتوجه به بارش های سیل آسا در شمال کشور موضوع تامین پرتقال با نگرانی مواجه شد، تصریح کرد: بیش از ۶ اکیپ از استان به شمال کشور اعزام کردیم و توانستیم ۵۰۰ تن پرتقال را خریداری و در سردخانه نگهداری کنیم.

پرتغال والنسیا هر کیلو ۳۰۰۰ تومان به فروش می رسد

بازدار با اشاره به اینکه الان حجم انبوهی پرتقال والنسیا نیز خریداری کرده ایم که دارای کیفیت بالایی هستند، افزود: ۵۰۰ تن پرتقال والنسیا خریداری کرده ایم که محموله آنها از فردا وارد استان می شود.

وی با بیان اینکه پرتقال والنسیا با قیمت ۲۵۰۰ تومان خریداری شده و در بازار استان به قیمت ۳۰۰۰ تومان به فروش می رسد، تصریح کرد: پرتقال خریداری شده از شمال کشور نیز با قیمت ۲۵۰۰ تومان در بازار عرضه می شود.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی لرستان تصریح کرد: پرتقالی که در بازار استان به قیمت ۲۵۰۰ تومان به فروش خواهد رسید کیفیتی برابر با پرتقال با قیمت ۶۰۰۰ تومان در بازار کنونی را دارد.