به گزارش خبرنگار مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، بانک توسعه آسیا اعلام کرد، کشورهای آسیایی بمنظور مبارزه با فقر، رونق بخشیدن به رشد اقتصادی خود و نیز مبارزه با تغییرات اقلیمی باید تا سال ۲۰۳۰ میلادی ۲۶ تریلیون دلار در زیرساختهای خود هزینه کنند.

در گزارش بانک توسعه آسیا موسوم به «تامین نیازهای زیرساختاری آسیا» آمده که دولت ها در برخی از فقیرترین کشورهای دنیا هم باید در حوزه های مختلفی از جمله حمل و نقل، مخابرات، برق، آب و بهداشت سرمایه گذاری کنند.

در ادامه این گزارش به این نکته اشاره شده که علیرغم رشد قابل توجه در زیرساختها در دهه های اخیر، همچنان بیش از ۴۰۰ میلیون نفر فاقد دسترسی به برق، ۳۰۰ میلیون نفر فاقد آب آشامیدنی سالم و در حدود ۱.۵ میلیارد نفر هم بدون بهداشت اولیه هستند.

«تاکهیکو ناکائو» رئیس بانک توسعه آسیا گفت: «آسیا نیازمند زیرساخت های به روز شده است تا استانداردی برای کیفیت و ترغیب رشد اقتصادی خود داشته باشد و برای مقابله با خطرات احتمالی تغییرات اقلیمی هم آماده باشد. »

وی تصریح کرد: از سال ۲۰۱۶ تا ۲۰۳۰ میلادی هر سال بیش از یک تریلیون و ۷۰۰ میلیارد دلار برای سرمایه گذاری در بخش زیرساخت های آسیا نیاز است که این رقم دو برابر میزان سرمایه گذاری فعلی یعنی ۸۸۱ میلیارد دلار است.

«ناکائو» خاطر نشان کرد، تا سال ۲۰۳۰ میلادی می بایستی ۱۴ تریلیون و ۷۰۰ میلیارد دلار در بخش زیرساخت های برق، ۸ تریلیون و ۴۰۰ میلیارد دلار در زمینه حمل و نقل، ۲ تریلیون و ۳۰۰ میلیارد دلار در حوزه مخابرات و ۸۰۰ میلیارد دلار هم در بخش آب و بهداشت هزینه شود.

در بخش دیگر گزارش «تامین نیازهای زیرساختاری آسیا» آمده که سالانه ۲۰۰ میلیارد دلار هم در حوزه کاهش خطرات تغییرات اقلیمی، بکارگیری انرژی تجدید پذیر و حمل و نقل عمومی باید سرمایه گذاری شود.

این گزارش بانک توسعه آسیا در حالی منتشر می شود که بسیاری از کشورهای آسیایی با رشد کُند اقتصادی روبرو شده اند و سیاست های حمایتی «دونالد ترامپ» می تواند سرآغازی برای بر هم خوردن قوانین تجارت جهانی باشد.