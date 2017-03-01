حمید زارعی در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: روز گذشته آیین اختتامیه جشنواره باشگاههای کتابخوانی کودک و نوجوان کشور با حضور وزرای فرهنگ و ارشاد اسلامی و آموزش و پرورش در سالن سینمای کانون تهران برگزار شد که از باشگاههای برتر در بخشهای مختلف تجلیل به عمل آمد.
وی با بیان اینکه شهرستان دشتی بصورت ویژه مورد تقدیر قرار گرفت، ادامه داد: در این مراسم مریم باشی از باشگاه رنگینکمان به عنوان بهترین نامه به نویسنده کتاب٬ شکیبا زارعی مؤسس اولین باشگاه و سمیه شیرکانی تسهیل گر باشگاه رنگینکمان مورد تقدیر قرار گرفتند.
زارعی با تقدیر از حمایتهای آموزش و پرورش شهرستان دشتی و بخش کاکی یادآور شد: در شهرستان دشتی ۲۱۴ باشگاه کتابخوانی ثبتشده و اکثر مدارس شهرستان دشتی دارای باشگاه کتابخوانی هستند.
سرپرست اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان دشتی اضافه کرد: استان بوشهر که بیشترین مرز دریایی با خلیجفارس دارد دارای تنوع فرهنگی و هنری است و شهرستان دشتی نیز از این مهم مستثنا نیست و به همین دلیل کتاب و باشگاه کتابخوانی میتواند بهترین راه بسط و گسترش فرهنگ دشتی در میان سایر اقوام باشد.
وی تأکید کرد: موفقیتهای بهدستآمده حاصل تلاشهای آموزگار و مدیران مدارس و اعضای باشگاههای کتابخوانی است که دشتی را در بحث باشگاههای کتابخوانی سرآمد کشور کرده است.
زارعی همچنین از کتابخانه عمومی و کانون پرورش فکری شهرستان دشتی تقدیر وتشکر کرد.
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