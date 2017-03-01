۱۴ هزار جلد کتاب به کتابخانه های زنجان اهدا شده است

امیر علی نیک بخش در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: در راستای تحقق منویات مقام معظم رهبری در خصوص اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل و در راستای ترویج سنّت حسنه اهدای کتاب و ارتقای فرهنگ مطالعه و کتابخوانی، هفتمین دوره طرح «اهدای کتاب، اهدای دانایی» از۱۰ اسفند ماه در سطح استان زنجان آغاز شده و تا پایان اسفند ماه ادامه دارد.

وی اظهار کرد: از دیروز یعنی ۱۰ اسفند ماه که این طرح در استان شروع شده ۱۴ هزار جلد کتاب به کتابخانه های استان اهدا شده است.

مدیر کل کتابخانه های عمومی استان زنجان گفت: این طرح از سال آینده در سطح کشور اجرا می شود و زنجان اولین استانی است که این جشنواره را تاکنون برگزار کرده است.

نیک بخش تاکید کرد: این طرح تا پایان سال در ۹۲ باب کتابخانه استان زنجان اجرا می شود و تاکنون استقبال مردم بسیار خوب بوده است.

وی افزود: در جهت ارتقای فرهنگ مطالعه و کتابخوانی، غنی‌سازی منابع کتابخانه‌های عمومی و ترویج سنت حسنه اهدای کتاب، هفتمین دوره طرح «اهدای کتاب، اهدای دانایی» از ۱۰ اسفند ماه در سطح استان زنجان اجرا شده است.

نیک بخش ابراز کرد: در این طرح مردم خیّر و فرهنگ دوست استان می توانند در اقدامی ماندگار و خداپسندانه با اهدای کتاب به کتابخانه های عمومی در ارتقای فرهنگ مطالعه و کتابخوانی و غنی سازی منابع کتابخانه ها سهیم باشند.

مدیر کل کتابخانه های عمومی استان در خصوص نحوه اهدای کتاب به کتابخانه های عمومی نیز گفت: علاقمندان می توانند جهت اهدای کتابهای مازاد و بلا استفاده خود به یکی از کتابخانه های عمومی محل سکونت خود و یا به اداره کل کتابخانه های عمومی و ادارات کتابخانه های شهرستانهای تابعه مراجعه نموده و یا با شماره ۳۳۴۷۱۶۱۳ تماس حاصل کنند.

نیک بخش افزود: شهروندان می توانند نشانی و شماره تماس خود را به سامانه پیامکی اداره کل کتابخانه های عمومی استان ۳۰۰۰۹۹۰۰۰۹۶۶۶۶ ارسال نمایند تا نسبت به دریافت کتابها توسط کتابخانه های عمومی استان اقدام شود.

وی تصریح کرد: تاکنون در ۶ دوره اجرای این طرح در استان زنجان توفیقات خوبی در فرهنگ‌سازی اهدای کتاب به کتابخانه‌های عمومی حاصل شده است و طی آن ۱۳۰ هزار نسخه از کتاب‌های شهروندان و اقشار مختلف مردم و نیز سازمان‌های دولتی به کتابخانه‌های عمومی استان اهدا شده و دراختیار کتابخوانان و اعضای کتابخانه های عمومی قرار گرفته است.