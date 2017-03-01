خبر ممانعت از ورود شهید به دانشگاه پردیس ابوریحان تهران کذب است

جابر سلطانی در گفت و گو با خبرنگار مهر در خصوص انتشار خبر ممانعت دانشگاه پردیس ابوریحان پاکدشت از ورود شهدای گمنام اظهار داشت: از بهار سال ۱۳۸۷ مکاتبات متعددی مبنی بر پذیرش شهدای گمنام و برپایی مکانی مناسب در این دانشگاه با حمایتهای مجدانه حجت الاسلام و المسلمین حسن لزومی امام جمعه شهرستان پاکدشت انجام شده است.

معاون اداری مالی دانشگاه پردیس ابوریحان تهران افزود: طی پیگیری مکاتبات سرهنگ محمد کاشانی رئیس حفظ آثار و ارزشهای دفاع مقدس جنوب شرق استان تهران و همچنین سردار باقرزاده مشاور عالی رئیس ستادکل نیروهای مسلح در امور فرهنگ دفاعی و حفظ ارزشهای دفاع مقدس در دانشگاه حضور پیدا کردند و در اسرع وقت هیئت امنا تشکیل و معرفی گردیدند و فرم های درخواست ارسال شد.

وی گفت: دانشگاه نامه درخواست تدفین شهدا را به سردار حسین زهی معاون طرح و برنامه و مدیر کل حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس استان تهران ارسال کرده است که به واسطه این پیگیری ها مکانهای مناسب تعیین و مورد بازدید قرار گرفت.

این مقام مسئول ادامه داد: مکان مجاور مسجد دانشگاه مورد ارزیابی قرار گرفت ولی به دلیل کمی بودجه هنوز عملیات اجرایی مسجد دانشگاه پردیس به پایان نرسیده است.

سلطانی گفت: در مجاور مسجد ۳ قسمت دیگر مشخص شد که به واسطه این پیگیری ها آقای رضایی بازرس حفظ آثار و ارزشهای دفاع مقدس جنوب شرق استان تهران از این مکانها بازدید کرد و گزینه های پیشنهادی در دانشگاه به وی اعلام شد.

وی ادامه داد: با گزینه مجاور مسجد موافقت شد و امید آن داشتیم تا در ایام دهه فاطمیه اول بتوانیم پذیرای دو کبوتر شهید گمنام باشیم.

سلطانی افزود: ۵ روز قبل و با حضور امام جمعه پاکدشت دو نقطه پیشنهادی مورد ارزیابی مجدد قرار گرفت و مکان دیگری نیز پیشنهاد شد که باید کارهای زیر بنایی آن انجام شود امید است تا اواسط هفته آینده عملیات عمرانی آن به پایان برسد.

این مقام مسئول افزود: هیچ ممانعتی از سوی دانشگاه انجام نشده است و پاکدشت همچنان میزبان دوشهید گمنام می باشد ولی به دلیل جانمایی مدت اندکی حضور این دوشهید به تاخیر افتاد که امید است با حل موضوع جانمایی تا انتهای سالجاری و یا اوایل سال آینده پذیرای این دوشهید معزز و معظم باشیم.

وی ادامه داد: رئیس دانشگاه خود برای حضور دوشهید گمنام لحظه شماری می کند و بنده خبر ممانعت از ورود و تدفین شهدای گمنام در دانشگاه پردیس تهران را به شدت تکذیب می کنم.

گفتنی است پیش از این اخباری در شبکه های مجازی منتشر شده بود مبنی بر اینکه رییس دانشگاه پردیس تهران که این دانشگاه در شهرستان پاکدشت مستقر است از تدفین شهدای گمنام در این دانشگاه ممانعت به عمل آورده است.