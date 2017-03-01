طرح های اقتصاد مقاومتی ظرفیت های تکاب را احیا می کند

به گزارش خبرنگار مهر، قربانعلی سعادت بعد از ظهر چهارشنبه در جلسه ستاد اقتصاد مقاومتی آذربایجان غربی با بیان اینکه تکاب به عنوان شهرستان پایلوت در اجرای طرح های اقتصاد مقاومتی در استان برگزیده شده است افزود: اجرای طرح های اقتصاد مقاومتی بهترین ابزار برای احیای این شهرستان محروم است که در این خصوص باید برنامه ریزی همه جانبه انجام داد.

وی ادامه داد: تکاب ظرفیت های بسیار زیادی در حوزه های معدن، صنایع دستی و گردشگری دارد که لازم است از این ظرفیت ها برای رشد و توسعه شهرستان بیش از پیش استفاده کرد.

سعادت اضافه کرد: اثر تاریخی تخت سلیمان به عنوان اثر ثبت شده جهانی، غار چاه، زندان سلیمان، آبشار قینرجه و زندان برنجه از جمله ظرفیت های گردشگری تکاب به شمار می روند که می توان با استفاده از اقدامات در نظر گرفته شده در قالب اقتصاد مقاومتی این ظرفیت ها را بارور کرد.

استاندار آذربایجان غربی اظهارداشت: ادارات کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری و همچنین بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان می توانند مناطق روستایی مستعد اجرای طرح بوم گردی را در تکاب و دیگر شهرستان های آذربایجان غربی شناسایی و معرفی کنند تا در این روستاها ضمن اجرا و تقویت طرح بوم گردی، اجرای طرح هادی روستایی نیز در اولویت قرار گیرد.

وی ادامه داد: علاوه بر آن، تمهیدات ویژه ای در حوزه اقدامات زیربنایی اندیشیده شده که در صورت اجرای آنها می توان شاهد رفع چهره محرومیت از شهرستان تکاب بود.

استاندار آذربایجان غربی گفت: دستگاه های اجرایی مختلف از جمله جهاد کشاورزی و صنعت، معدن، تجارت استان پیشنهادهای لازم را در حوزه های کشاورزی و فرش تکاب ارائه کنند تا برای این موارد نیز تمهیدات توسعه ای لازم اندیشیده شود.

داریوش نصر، مدیرکل راه و شهرسازی آذربایجان غربی نیز در این جلسه گزارشی از فعالیت های این نهاد در خصوص اجرای اقدامات زیرینایی در تکاب ارائه کرد و افزود: تعریض و بهسازی محور تکاب - شاهین دژ به طول ۷۵ کیلومتر با اعتبار هزار و ۲۰۰ میلیارد ریال، لکه گیری و آسفالت ۶۸ کیلومتراز محور اصلی تکاب - شاهین دژ، تکمیل و بهره داری ۵۶ کیلومتر از محور اصلی تکاب - تخت سلیمان – دندی و بهره برداری از ۲۷ کیلومتر از محور تکاب - نخود دره به سمت غار کرفتو از جمله پروژه های مهم اجرایی در این شهرستان است.

در این جلسه در خصوص راه اندازی ۲ کارگاه صنایع دستی، تخصیص تسهیلات مورد نیاز برای تکمیل پروژه هتل عبدی تکاب تا آخر اردیبهشت ماه سال آینده، صدور مجوز و احداث مجتمع خدمات بین راهی در مسیر گردنه مائین بلاغ در جاده تکاب – شاهین دژ، ایجاد سه اقامتگاه بوم گردی، ساماندهی مجموعه آبگرم روستای قینرجه، پیگیری تکمیل طرح احداث اقامتگاه های ارزان قیمت مسیر روستای احمدآباد به تخت سلیمان، راه اندازی خانه فرش تکاب در سال آتی و آموزش نیروی انسانی در حوزه گردشگری بحث شد و به تصویب اعضا رسید.

در قالب اجرای طرح های اقتصاد مقاومتی، شهرستان تکاب به عنوان شهرستان پایلوت در اجرای طرح های اقتصاد مثاومتی انتخاب شد.