لزوم اهتمام اعضای ستاد ساماندهی امور جوانان به حضور در جلسات

به گزارش خبرنگار مهر، پیمان ادیبی ظهر امروز در جلسه ستاد ساماندهی امور جوانان در محل سرسرای اجتماعات فرمانداری ویژه آبادان گفت: امید می رود تا با توجه به برنامه ریزیهایی که در طی دو ماه گذشته داشتیم، امروز شاهد حداقل ثمرات آن باشیم.

وی با اشاره به برنامه ریزی این ستاد با اولویت اشتغال، ازدواج و مسکن از تشکیل دو کمیته مرتبط در این زمینه خبر داد و افزود: یکی از کمیته ها با مسئولیت اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی بحث اشتغال و مسکن را دنبال می کند که این کمیته دارای۲۱ عضو است که یکی از اعضای اصلی آن اداره مسکن و شهرسازیست.

وی اظهار کرد: اداره آموزش و پرورش نیز عهده دار مسئولیت کمیته دوم را با موضوع ازدواج و مقابله با طلاق را عهده دار است، این کمیته نیز دارای ۲۱ عضو است که از جمله این اعضا می توان به دانشکده علوم پزشکی، دادگستری و سایر ارگانهایی که در زمینه ازدواج دستی بر آتش دارند، نام برد.

رئیس اداره ورزش و جوانان آبادان تصریح کرد: در جلسه پیشین ستاد ساماندهی امور جوانان مقرر شد تا تمامی ادارات، نهادها و ارگانهای شهری نخبگان واحدهای متبوعه خود در هر رشته ای را به منظور ساماندهی آنها و استفاده از نظرات و توانمندیهای آنان در آینده ای نزدیک به ما معرفی کنند.

ادیبی با اشاره به تشکیل جلسه از سوی اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی، مصوبات این جلسه را بر اساس گزارش ارائه شده این اداره بسیار خوب خواند و ابراز امیدواری کرد تا هر چه سریعتر این مصوبات شکل اجرایی به خود بگیرد.

وی گفت: امید می رود تا اداره آموزش و پرورش نیز در راستای امور محوله در زمینه ساماندهی امور جوانان اقدامات خوبب را به انجام رسانده باشد.

وی افزود: فرماندار آبادان به طور جدی به دنبال آنست تا مصوبات کمیته ها را براساس ضمانت اجرایی موجود در این فرمانداری، پیگری و به انجام برسانند.

ادیبی در بخش دیگری از سخنان خود با ابراز تاسف از عدم حضور بسیاری از ادارات مرتبط در امر ساماندهی امور جوانان در این جلسه، اظهار کرد: حضور نیافتن اعضای اصلی آنهم در جلسه ای که با امور جوانان به عنوان سرنوشت سازان جامعه مرتبط است، قابل قبول و توجیه پذیر نیست.

وی تصریح کرد: امید می رود تا فرمانداری آبادان با آندسته از مسئولان ادارات مرتبط که اهتمامی به جلسات مربوطه ندارند، برخورد جدی کند.

ادیبی افزود: انتخاب سلامت به عنوان مسئول امور جوانان از سوی اداره ورزش و جوانان به عنوان اداره ای که از سوی وزارت خانه مسئولیت امور جوانان به آن محول شده انتخاب شد.

وی خواستار معرفی جوانان نخبه و رابطان جوان از سوی ادارات به اداره ورزش و جوانان آبادان شد.