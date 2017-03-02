به گزارش خبرگزاری مهر، در کرسی علمی ترویجی «رهبری کارکنان بر اساس آموزه‌های اسلامی» حجت الاسلام والمسلمین علی آقاپیروز به عنوان ارایه‌دهنده به سخنرانی خواهد پرداخت. همچنین آقایان علی‌نقی امیری و محمدرضا احمدی به عنوان ناقد حضور خواهند داشت. دبیری علمی این نشست نیز بر عهده محمداسماعیل رستمی‌نیا می‌باشد.

کرسی «علمی ترویجی رهبری کارکنان بر اساس آموزه‌های اسلامی» روز شنبه ۱۴ اسفندماه جاری از ساعت ۱۴:۰۰ تا ۱۶:۰۰ با حضور اساتید حوزه و دانشگاه، دانشجویان و دانش‌پژوهان در سالن فرهنگ پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی به نشانی: قم، بلوار پانزده خرداد، خیابان شهید میثمی برگزار خواهد شد.