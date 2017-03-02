پخت آش نذری ۳۰ تنی در جهرم

به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس یک سنت حسنه در سالروز شهادت حضرت زهرا(س) ۳۰ تن آش نذری به همت مردم شهر جهرم طبخ و عصر پنجشنبه در میان شهروندان توزیع می شود.

هدف از اجرای این برنامه که بیش از ۱۵۰ نفر در آن مشارکت دارند ترویج فرهنگ فاطمی و گسترش شعائر معصومین(ع) به ویژه اطعام مردم اعلام شده است.

برنامه ریزی این برنامه از یک ماه پیش آغاز و سایر محله های جهرم نیز در آن مشارکت دارند؛ ضمن اینکه آش نذری میان ۲۰ هزار نفر توزیع می شود.

برگزاری مراسم روضه خوانی و زیارت خوانی حضرت زهرا (س)، اعزام روحانی به مدارس، انتشار و توزیع نشریه یاس بهشت، اجرای برنامه مهد کودک فاطمی، برپایی ایستگاه صلواتی و فضا سازی در چهارراه دفاع مقدس و باغ ملی از جمله برنامه های اجرا شده علاوه بر پخت آش نذری است.