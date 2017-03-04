یک خانه با چاپگر سه بعدی به طور کامل چاپ شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دیجیتال ترندز، تا به حال رسم این بوده که قطعات و اجزای خانه های سه بعدی به طور تکه تکه توسط چاپگرهای سه بعدی تهیه شده و به محل نصب و ساخت منتقل می شدند. اما این بار چاپگر سه بعدی در محل طراحی و ساخت خانه مستقر شد و کل این خانه را چاپ و آماده استفاده کرد.

شرکت Apis Cor سازنده این چاپگر سه بعدی است که دیوارهای بیرونی و درونی و سقف این خانه را با استفاده از چاپگر سه بعدی آماده کرده است و نتیجه نهایی این کار به وجود آمدن خانه ای بوده که در محیطی به مساحت ۳۸ متر مربع آماده استفاده بود.

ساخت این خانه در سرمای فصل زمستان در روسیه کار ساده ای نبوده و چاپ اجزای آن توسط چاپگر سه بعدی در سرمای منفی ۳۵ درجه سانتیگراد صورت گرفته است. به همین منظور چادر بزرگی برپا شد تا عوامل بتوانند در گرمای بیشتری به کار خود ادامه دهند.

Apis Cor به این منظور از فناوری خاص و منحصر به فردی استفاده کرده و چاپگر هم بعد از تهیه و چاپ خانه به دور خود با استفاده از یک جرثقیل از درون خانه به بیرون حمل شده است. هزینه ساخت خانه به این شیوه ۱۰ هزار و ۱۳۴ دلار بوده که رقم مناسبی برای یک خانه ۴۰ متری محسوب می شود.