به گزارش خبرگزاری مهر، برنامه «شعبده شوم» رادیو گفت و گو با موضوع (نگاه قرآن به مبانی و اندیشه های مسیحیت صهیونیست و بررسی سوره مائده و اعراف در این زمینه) با حضور محمدحسین فرج نژاد کارشناس دین و رسانه و تبریزی کارشناس الهیات ادیان ابراهیمی به روی آنتن رفت.

محمدحسین فرج نژاد با بیان اینکه نگاه قرآن، نگاه به اندیشه و عملکرد است، گفت: نگاه قرآن، نگاه جغرافیایی، نژادی و انحصار طلبانه نیست و از لحن آیات نیز همین منظور بر می آید.

کارشناس دین و رسانه تاکید کرد: در واقع اکثر یهودیان با عملکرد و اندیشه های باطل تاریخی خودشان یک نوع محوریت جریان باطل را در تاریخ بر عهده گرفته اند و این نقش را بازی کرده اند و این نگاه است که قرآن نکوهش بسیار زیادی نسبت به تفکرات و عملکردها می کند.

در ادامه تبریزی در خصوص دیدگاه قرآن به اهل کتاب گفت: آنچه که قرآن به عنوان وجه تمایز این دو دسته قرار داده برای اینکه گاها در بعضی از آیات آنها را مورد نکوهش قرار دهد و در بعضی از آیات اتفاقا آنها را در زمره اصحاب یمین و ایمان آورندگان قرار می دهد، مسئله توجه آنها به حق و حقیقت و یا به عبارتی ملاک باورمندی آنها به اصول اصلی است که در دین شان وجود داشته است و هرچه آنها از این اصول اصلی تخطی کردند و به عبارتی فراموشی و غفلت به آنها نسبت داده شده، در قرآن به همان لحاظ هم مورد نکوهش قرار گرفته اند.

وی افزود: به عنوان نمونه دسته ای از آیات را می توان مثال زد که اتفاقا خداوند متعال در آن آیات اهل کتاب مسیح و یهود را تائید می کند و به نوعی آنها را تشویق می کند، آیه مبارکه ۶۹ سوره مائده که می فرماید «إِنَّ الَّذینَ آمَنُوا وَ الَّذینَ هادُوا وَ الصَّابِئُونَ وَ النَّصاری‏ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَ الْیَوْمِ الْآخِرِ وَ عَمِلَ صالِحاً فَلا خَوْفٌ عَلَیْهِمْ وَ لا هُمْ یَحْزَنُونَ» به یقین کسانی که (به اسلام) ایمان آورده اند و کسانی که یهودی شده اند و صابئین و نصاری ، هر یک (از این گروه ها که در عصر پیامبر خود) به خدا و روز واپسین ایمان آورده و عمل شایسته انجام داده باشند، نه بیمی بر آنها (در روز قیامت) می رود و نه اندوهگین می شوند.

کارشناس الهیات ادیان ابراهیمی افزود: در آیات ۱۱۳ و ۱۱۴ سوره آل عمران و سوره مبارکه مائده آیات ۸۲ و ۸۴، سوره مبارکه آل عمران آیه ۱۹۹ سوره بقره آیه ۱۹۵ از دسته آیاتی هستند که به یهود و نصاری نه به چشم دو دسته گروه انسانی که با مسلمانان تفاوت ماهوی دارند و باید آنها را مورد نکوهش قرار داد و این وجه تمایز در دین شان باعث شود که با آنها برخورد دیگری داشت، بلکه اتفاقا آنها را هم طراز قرار می دهد و تائیدشان می کند البته با در نظر داشتن وجه ایمان و نکاتی که لوازم ایمان است مانند معاد، عمل صالح و امر به معروف و نهی از منکر .

وی با بیان اینکه تبعیض نژادی در قرآن مطرح نیست، اظهار داشت: بحث تبعیض نژادی اصلا در قرآن مطرح نیست و به نظر می رسد این نوع نگاه یک نگاه یک طرفه و یک سویه به بخشی از آیات قرآن است و ما اگر بخواهیم چنین نگاهی را داشته باشیم بخش زیادی از آیات قرآن را مغفول گرفته ایم و به نوعی تفسیر به رای در خصوص آیات قرآن می شود و این مسئله با این رویکرد اشتباه و غلط است.

تبریزی با ذکر اینکه کتمان حقیقت و باطل به عنوان حق جلوه دادن یکی از زشت ترین اعمال انسان از نظر اخلاقی است، ابراز داشت: شاید بتوان گفت یکی از زشت ترین کارها از نظر اخلاقی این است که طوری باطل را جلوه بدهید که فرد باورش شود که اصل همین بوده و اصلا حقی نبوده است و در مرحله بعد لباس حق را به گونه ای از بین ببریم که اصلا به نظر نیاید چنین حقی وجود داشته است.

وی یکی از دلایلی را که در قرآن یهود و نصاری نکوهش شده، فراموش شدن خدا توسط آنها دانست و بیان داشت: مطالعات قرآن پژوهان نشان می دهد نکاتی در تورات و انجیل فعلی هست که با حق و حقیقت و آنچه از وحی سرچشمه گرفته شده تفاوت دارند و نه تنها باطل به جای حق جایگزین شده بلکه کتمان حق هم صورت گرفته و همین دلایل باعث نکوهش هایی است که در قرآن شده است و فراموشی خدا بحث عمده نکوهش قرآن نسبت به یهود و نصاری است. این دیدگاه تنها به نحوه رفتار و گفتار آنها بر می گشته و خداوند نخواسته تبعیضی در بین این سه دسته ای که اهل کتاب هستند یعنی مسلمانان، یهودیان و مسیحیان قرار بدهد.

فرج نژاد ستون خیمه اندیشه را خداشناسی دانست و اظهار داشت: یکی از مهمترین مباحثی که در فلسفه و هستی شناسی مورد مطالعه قرار می گیرد بحث خداشناسی و نوع نگرش افراد و ملل مختلف به مبحث پروردگار عالم است.

وی با اشاره به مبحث خداشناسی در دین یهود گفت: در خداشناسی یهودی چند نکته را می بینیم، مخصوصا در آیات ۱۳۸، ۱۳۹ و ۱۴۰ سوره اعراف معیار فضیلت بخشی خداوند تفکر خداپرستانه است. علامه طباطبایی در خصوص فضیلت بنی اسرائیل می فرمایند منظور همان نعمت های الهی است که به طور ویژه به آنها داده شده است و چون اینها از خداپرستی دست برداشتند و تفکرات التقاطی را معیار اندیشه خودشان قرار دادند خداوند متعال اینها را محروم کرد.

کارشناس دین و رسانه ادامه داد: از طرفی آنها به دنبال تضعیف قدرت خدا بوده اند که نتیجه اش تقویت قدرت استدلالی شیطان و اهریمنان و اجنه شرور شده است تا حدی که متاسفانه در نگاه یهودیان و برخی از مسیحیان ما شاهد هستیم که حتی در کتاب هایشان برخی از ملائک بزرگ خدا را هم سقوط کرده و در مقابل خدا قیام کرده به تصویر می کشند مثل عزازیل که ملکی است که در مقابل خدا ایستاده است و این را در فیلم های متعددی مانند شهر فرشتگان می بینیم که به تصویر هم می کشند.

تبریزی با اشاره به تحریفاتی که در تورات و انجیل صورت گرفته، عنوان کرد: تحریفاتی که در تورات و انجیل در روابط انسانی و در نگاه به خداوند صورت گرفته بیشتر جنبه مغرضانه داشته و در نگاه به معاد و آخرت که اصلا گزینه ها حذف شده است و زحمت تغییر را هم به خودشان نداده اند و در نگاه انبیا و اولیا خداوند متاسفانه تورات زشت ترین اعمال را که انسان های عادی از آن ابا دارند به پیامبران الهی نسبت می دهد. بر این اساس این نوع تحریفات و پوشاندن حقیقت منجر به این شده که این تمایزها در قرآن به چشم بیاید و متذکر شود.

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