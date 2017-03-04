انتخابات از مهمترین ماموریت های پیش روی پلیس است

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار اسکندر مومنی در اختتامیه نشست فصلی فرماندهان، معاونان و مسئولان یگان های ویژه نیروی انتظامی، افزود: جابجایی قدرت همواره آسان نیست و همیشه عده ای حضور دارند که به دنبال سوء استفاده هستند، ایران اسلامی نیز هر چقدر که در حوزه قدرت، ارتقاء یابد به همان میزان تهدیدات علیه آن، زیاد می شود و به همین دلیل باید مراقبت های پلیس افزایش یابد.

وی تاکید کرد: آمادگی ما باید به صورت دائم و لحظه ای حفظ شود و ارتقا پیدا کند، تمام دنیا برگزاری انتخابات را رصد می کنند و این امر برای ما بسیار مهم است.

جانشین فرمانده ناجا ادامه داد : در آموزه های دینی بر آموزش بسیار تاکید شده است، اگر آموزش برای رده های نیروی انتظامی ضروری باشد؛ برای یگان ویژه واجب است، جنبه های مهارتی در آموزش یگان ویژه باید بیشتر از جنبه های تئوری آن و رویکرد اصلی آموزش باید مهارتی باشد.

سردار مومنی خاطرنشان کرد: تلاش یگان ویژه همواره باید این باشد که در هر عرصه ای با آمادگی حاضر به درستی عمل و ایفای نقش کند.

وی با اشاره به ماموریت های این یگان در سال های اخیر اظهارکرد: ماموریت اربعین حسینی(ع) در سال های اخیر جزو ماموریت های یگان ویژه قرار گرفته است که مورد رضایت مقام معظم رهبری و فرماندهی معظم کل قوا(دامت برکاته) نیزهست.

سردار مومنی تصریح کرد: در افکار عمومی مردم از یگان ویژه انتظار یک پلیس کار آمد و حرفه ای می رود؛ جایی که یگان ویژه وارد می شود باید تمام کننده باشد، در اصل یگان ویژه زبان گفتگوی نیروی انتظامی و به نوعی استراتژی ناجا به شمار می آید.

جانشین فرمانده ناجا خاطر نشان کرد: یگان ویژه باید آمادگی انجام هر گونه ماموریتی را داشته باشد و بتواند ماموریت های خود را با شناخت محیط و رصد شرایط پیش بینی کند.